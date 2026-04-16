Tabla de posiciones Honduras: Motagua baja de la cima a Real España y hunde al Victoria

Hay nuevo líder de la Liga Nacional de Honduras. Luego de disputado el partido reprogramado de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 entre Victoria vs Motagua, ahora se han dado cambios en la tabla de posiciones.
Con este resultado de 2-3 a favor de Motagua, las Águilas recuperan la cima del campeonato y desbanca al Real España del primer lugar. Los motagüenses alcanzan los 32 puntos y la Máquina se quedan con 31.
La modificación en la clasificación se ve marcado y la lucha por estar en la fiesta grande se pone al rojo vivo, donde se acortan las distancias entre Motagua 32, Real España 31 y Olimpia con 29. Los catedráticos tiene un juego más.
Más abajo podemos destacar a los Potros de Olancho, club que suma 27 puntos y se ha metido a la pelea por los primeros lugares.
El quinto puesto lo ocupa el Marathón, quienes después de perder el último partido descendieron un escalón.
PELEA POR EL ÚLTIMO BOLETO
Cabe destacar que también existe una ardua lucha por querer conquistar el último boleto a la liguilla y hay varios clubes que aún lo quieren alcanzar.
ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DE LIGA NACIONAL:
El sexto puesto en el actual clasificación del Clausura lo ocupa el Choloma con 20 puntos y con su último triunfo logró desbancar a los Lobos de la UPNFM que se quedó con 18 unidades.
Pese a estar un par de escalones más abajo, Génesis con 16 puntos, Juticalpa y Platense con 15, aún tienen opciones matemáticas para seguir soñando con la fiesta grande.
En la lucha por el descenso, el Victoria sigue hundido en el último puesto de la tabla acumulada con 27 puntos, cuatro menos que el CD Choloma.