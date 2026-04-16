Tabla de posiciones Honduras: Motagua baja de la cima a Real España y hunde al Victoria

Hay nuevo líder de la Liga Nacional de Honduras. Luego de disputado el partido reprogramado de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 entre Victoria vs Motagua, ahora se han dado cambios en la tabla de posiciones.

Con este resultado de 2-3 a favor de Motagua, las Águilas recuperan la cima del campeonato y desbanca al Real España del primer lugar. Los motagüenses alcanzan los 32 puntos y la Máquina se quedan con 31.

La modificación en la clasificación se ve marcado y la lucha por estar en la fiesta grande se pone al rojo vivo, donde se acortan las distancias entre Motagua 32, Real España 31 y Olimpia con 29. Los catedráticos tiene un juego más.

Más abajo podemos destacar a los Potros de Olancho, club que suma 27 puntos y se ha metido a la pelea por los primeros lugares.

El quinto puesto lo ocupa el Marathón, quienes después de perder el último partido descendieron un escalón.