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Mourinho desmiente vídeo de su fichaje por el Real Madrid: "Es IA"

Medios portugueses informaron que José Mourinho aseguró al Benfica que el video en el que aparece vistiendo la camiseta del Real Madrid fue generado con IA.

Mourinho desmiente vídeo de su fichaje por el Real Madrid: Es IA

El entrenador portugués José Mourinho contactó con el Benfica, equipo que lideró la última temporada, para asegurarle que él no grabó el vídeo en la venta vistiendo la camiseta del Real Madrid como parte de la campaña de Florentino Pérez a la presidencia del club, según recoge la prensa lusa.

El medio deportivo Record adelantó la información y explicó que Mourinho atribuyó las imágenes a la inteligencia artificial, sin dar más detalles, y por el momento el propio Mourinho no ha desmentido públicamente la información.

El actual presidente del club merengue, Florentino Pérez, que también es candidato en las elecciones de la entidad que se celebran este domingo, anunció este miércoles en redes sociales que, si él vence en las urnas, 'Mou' será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada.

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En la cuenta oficial de la candidatura 'Florentino 2026, Mucha historia por hacer', apareció la imagen del preparador portugués con la camiseta del Real Madrid y detrás de él, sobre un fondo blanco, la palabra 'Sí'.

Florentino Pérez anunció el acuerdo presuntamente alcanzado con Mourinho en el momento en el que el otro candidato a la presidencia del club blanco, Enrique Riquelme, inició una entrevista en televisión, en la que destapó que su gran fichaje, de convertirse en mandatario merengue, sería el noruego Erling Haaland, estrella del Manchester City.

El portugués ya se dirigió al conjunto español durante tres temporadas, desde 2010 hasta 2013, y ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa. Ahora, trece años después, podría regresar al Real Madrid de la mano de Florentino Pérez.

José Mourinho ha dirigido esta temporada al Benfica en Portugal , al que llegó después de dos temporadas en el Fenerbahce turco. EFE

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Redacción La Prensa
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