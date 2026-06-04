Mourinho desmiente vídeo de su fichaje por el Real Madrid: "Es IA"

El entrenador portugués José Mourinho contactó con el Benfica, equipo que lideró la última temporada, para asegurarle que él no grabó el vídeo en la venta vistiendo la camiseta del Real Madrid como parte de la campaña de Florentino Pérez a la presidencia del club, según recoge la prensa lusa.

El medio deportivo Record adelantó la información y explicó que Mourinho atribuyó las imágenes a la inteligencia artificial, sin dar más detalles, y por el momento el propio Mourinho no ha desmentido públicamente la información.

El actual presidente del club merengue, Florentino Pérez, que también es candidato en las elecciones de la entidad que se celebran este domingo, anunció este miércoles en redes sociales que, si él vence en las urnas, 'Mou' será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada.