Real Madrid recibe duro revés del Manchester City por el caso Haaland

Londres, España.

El Manchester City inglés desmintió este jueves al empresario Enrique Riquelme al definir como "falso" que el candidato a la presidencia del Real Madrid tenga fichado al noruego Erling Haaland, estrella del conjunto mancuniano, si gana las elecciones el próximo domingo.

"Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay posibilidad de que esto suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita. Estamos considerando acciones legales por el uso de nuestra imagen de jugador en este contexto", expresó la entidad en un comunicado.

El a la presidencia del Real Madrid anunció este miércoles en el programa 'El Hormiguero' que, en el caso de que fuese presidente de la entidad, el delantero noruego iba a ser jugador del conjunto merengue, al igual que su compañero Rodrigo Hernández, jugador con el que, afirmó, está en negociaciones.