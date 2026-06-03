Real Madrid con tres fichajes bomba y una salida; doloroso adiós en Barcelona

Entérate sobre los fichajes y rumores que han dado en el campo internacional en las últimas horas.
El Ajax de Amsterdam ha hecho oficial la contratación de Michel para las próximas dos temporadas, hasta junio de 2028.
Luís Suárez ha alcanzado ahora un acuerdo sobre términos personales con el proyecto de Fenerbahçe respaldado por el candidato presidencial Hakan Safi.
La Roma quiere llevarse a uno de los mejores futbolistas de la liga francesa. Según Sky Sport, el club italiano va a presionar por hacerse con los servicios de Mason Greenwood. Los siguientes días serán claves en la negociación, en la que el Marsella pide más de 50 millones de euros.
Fichaje surrealista: El Bayern Múnich está interesado en poder llevar a sus filas a Sergiño Dest.
"Estoy en el Barça y espero seguir allí", afirmó Jules Koundé a los medios de comunicación mientras está concentrado con Francia dejando claro de esta manera de que no piensa moverse del Barcelona.
OFICIAL: El portugués José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez es elegido presidente en las elecciones de este domingo.
Bombazo. Fabrizio Romano informa de que el defensor francés Ibrahima Konaté es nuevo jugador del Real Madrid y se une al club blanco por las próximas cuatro temporadas.
Fabrizio Romano informa de que el lateral derecho Denzel Dumfries será nuevo jugador del Real Madrid.
BOMBA: El volante Dani Ceballos dejará el Real Madrid de cara a la próxima campaña.
Real Madrid estaría interesado en el fichaje del volante argentino Alexis Mac Allister, quien milita en el Liverpool.
Florentino Pérez ha revelado el futuro de Mbappé: "Se quedará en el Real Madrid", señaló sin tapujos.
Florentino Pérez anunció que Vincius desea seguir jugando en las filas del Real Madrid: "Quiere quedarse y yo quiero que se quede en el Real Madrid”, señaló en declaraciones que brindó al Diario AS.
Según las informaciones de Sky Sport Italia, ¡la Juventus acelera por Emiliano Martínez! Las discusiones están en su mejor momento para atraer al portero argentino a Turín. Si nada está firmado aún, el club turinés está decidido a avanzar rápidamente para hacerse con un líder en la portería.
El futuro de Dusan Vlahovic parece cada vez más lejos de la Juventus. Después de varios meses de negociaciones, el delantero serbio y la directiva bianconera no lograron acercar posturas para una renovación, por lo que todo apunta a que el atacante buscará un nuevo destino una vez finalice su vínculo con el conjunto italiano.
Entre los equipos que han aparecido en el horizonte de Vlahovic destaca el FC Barcelona. El delantero nunca ha ocultado su admiración por el conjunto blaugrana y estaría dispuesto a realizar esfuerzos económicos importantes para vestir la camiseta azulgrana...
Posible salida dolorosa: Medios españoles informan de que Marcus Rashford suspira por seguir en el FC Barcelona pero, según informa el 'Daily Mail' desde Inglaterra, el Manchester United habría rechazado la oferta del club azulgrana. Según el mencionado medio, los culés habrían ofrecido 15 millones de euros por hacerse con los derechos del futbolista inglés, una cantidad que supone la mitad de los 30 millones de euros acordados como cláusula de compra al fin de la cesión