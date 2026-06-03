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Mercado: Florentino Pérez anuncia al nuevo entrenador del Real Madrid

El máximo dirigente de los merengues hizo oficial al nuevo estratega de los blancos para reemplazar a Arbeloa.

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 14:44 -
  • Agencia EFE
Madrid, España.

El portugués José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez es elegido presidente en las elecciones del próximo domingo.

En la cuenta oficial de la candidatura 'Florentino 2026' aparece la imagen del preparador portugués con la camiseta del Real Madrid y detrás de él, sobre un fondo blanco, la palabra 'Sí'.

Florentino Pérez anunció el acuerdo con Mourinho en el momento en el que el otro candidato a la presidencia del club blanco, Enrique Riquelme, empezaba una entrevista en televisión.

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A la vez, Pérez publicó en las redes sociales un vídeo que comienza con la frase "mientras en la tele hablan, hablan y hablan..", y prosigue con la imagen de Mourinho de blanco y el 'Sí'.

Tal y como se había dejado entrever, Mourinho será el entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez sale elegido el domingo como presidente de la entidad.

El portugués ya dirigió al conjunto español durante tres temporadas, desde el año 2010 hasta 2013, y ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa. Ahora, trece años después, puede regresar al Real Madrid de la mano de Florentino Pérez.

José Mourinho ha dirigido esta temporada al Benfica en Portugal, al que llegó después de dos temporadas en el Fenerbahce turco.

Si Florentino sale elegido el domingo presidente del Real Madrid, el técnico portugués será presentado días después de forma oficial.

Mourinho es elegido por Florentino Pérez para al banquillo del Real Madrid.

Mourinho es elegido por Florentino Pérez para al banquillo del Real Madrid.
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Florentino Pérez, que ha dicho en un programa de televisión que anunciará este jueves el fichaje de un gran jugador, ya ha puesto sobre la mesa el nombre del entrenador de su nuevo proyecto.

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Agencia EFE
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