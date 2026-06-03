¿Reconciliación a la vista? El gesto de Shakira y Piqué que lo cambia todo

Surge increíble noticia sobre Piqué y Shakira que está dando de qué hablar a nivel mundial.
La relación entre Shakira y Gerard Piqué vuelve a convertirse en tendencia en redes sociales-.
Los rumores sobre una posible reconciliación entre Shakira y Gerard Piqué han cobrado fuerza nuevamente, tras observaciones de seguidores en redes sociales.
La historia entre Shakira y Gerard Piqué vuelve a estar en el punto de mira después de que miles de usuarios detectaran un movimiento inesperado en las redes sociales.
Un detalle que ha provocado una oleada de comentarios, teorías y especulaciones sobre el estado actual de su relación.
Un grupo de seguidores de la cantante colombiana descubrió que la artista había vuelto a seguirse mutuamente con Piqué en Instagram después de años de distancia en redes sociales.
En las redes sociales rápidamente han comenzado a preguntarse si existe la posibilidad de una reconciliación entre la cantante y el ex futbolista, que en su día fue una de las parejas más mediáticas de la última década.
Desde que anunciaron su divorcio en 2022 tras más de diez años de relación y dos hijos en común, la artista y el ex defensa del FC Barcelona han estado en el foco.
Pero el movimiento no quedó ahí: ambos han recuperado también algunas de las fotografías que compartieron durante su relación.
Las especulaciones sobre una posible reconciliación no tardaron en inundar las redes, aunque la realidad parece bastante más prosaica.
Su ruptura estuvo marcada por múltiples rumores, declaraciones indirectas y canciones que muchos interpretaron como referencias al final de su historia sentimental. Sin embargo, con el paso del tiempo ambos han centrado sus esfuerzos en mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos, como demuestra ahora que se hayan vuelto a seguir en las redes.
Piqué tomó la decisión de volver a seguir a Shakira en su cuenta oficial de Instagram.
Este detalle ha generado una gran reacción en plataformas como X, TikTok y Facebook, donde miles de usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla y teorías sobre un posible acercamiento entre ambos.
Piqué sigue con Clara Chía, la joven la que supuestamente habría sido infiel a Shakira en su día.
Hasta el momento, ninguno de los dos ha realizado declaraciones oficiales sobre el tema ni ha confirmado algún tipo de acercamiento sentimental.
Aunque el gesto ha generado ilusión entre algunos fans, hasta el momento no existe ninguna declaración oficial por parte de Shakira o Gerard Piqué que confirme una reconciliación.
Shakira y Piqué vuelven a seguirse en Instagram y desatan los rumores de reconciliación.