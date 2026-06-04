A audiencia funcionarios y exfuncionarios del BCH por supuesto desfalco millonario

San Pedro Sula

Un total de once funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH) deberán presentarse hoy a la 1:30 de la tarde a audiencia de declaración de imputado.

Esto ocurre luego de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal en su contra, atribuyéndoles la presunta comisión de 100 delitos de malversación imprudente relacionados con un millonario desfalco.

Entre los acusados figura Arlen Fernando Cerrato Díaz, gerente del BCH en San Pedro Sula, señalado por 35 delitos de malversación imprudente. También fue capturado Virgilio Antonio Villalobo Gálvez, exjefe de la División de Operaciones, acusado por 32 delitos.

Asimismo, en el caso se inlcuyen a Ana Cristina Oliva Cáceres, exgerente del BCH en San Pedro Sula; Aracely O'Hara Guillén y Carlos Fernando Ávila Hernández, quienes actualmente se desempeñan como gerentes del Banco Central en Tegucigalpa; además de Alex Geovani Caballero Altamirano, Luis Arturo Avilés Moncada, Edgardo Antonio Álvarez Molina, Horacio Armando Laínez Pineda, Williams Edgardo Arévalo Rodríguez y Marco Tulio Nájera, todos vinculados a áreas operativas y administrativas de la institución.

Según la acusación presentada por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), los imputados habrían incurrido en actuaciones negligentes en el manejo y control de recursos públicos, permitiendo la sustracción irregular de fondos estatales.

Días atrás, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula declaró culpable a Francia Sofía Medina, conocida en los medios como "La Barbie Fiscal", por estar vinculada a este mismo entramado de corrupción.