Honduras, en la lista de crisis de desplazados más olvidadas del mundo

Tegucigalpa.

Las crisis de desplazados en Colombia, Honduras y Ecuador se encuentran entre las diez primeras de las más olvidadas a nivel global, según la lista que elabora anualmente desde 2016 la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC), publicada este jueves. En la clasificación, que evalúa ese 'olvido' en función de la cobertura mediática, la atención política y la financiación humanitaria, Colombia ocupa la tercera posición, sólo tras Sudán y la República Democrática del Congo.

Honduras es sexta y Ecuador séptima, tras Yemen y Afganistán en el cuarto y quinto puesto respectivamente. En el caso colombiano, NRC lamenta que una crisis con 10,5 millones de desplazados tiene una cobertura muy baja en los medios y sólo recibe un 18 % de la ayuda solicitada por los actores humanitarios anualmente. Tampoco aparecen en los medios de comunicación las crisis de Honduras y Ecuador, con 404.000 y 890.000 desplazados respectivamente, y la financiación para la asistencia humanitaria apenas llega al 11 % de lo requerido en el caso hondureño y al 8 % en el ecuatoriano. "Millones de personas están siendo abandonadas porque hemos decidido no actuar, y la verdad incómoda es que este abandono es una elección", señaló al publicarse la lista el secretario general de NRC, Jan Egeland, antiguo coordinador humanitario de Naciones Unidas.