Regresaban de la iglesia: cuatro primos fueron raptados y luego asesinados en La Ceiba

Una profunda consternación y luto embarga a la zona atlántica de Honduras, tras confirmarse el trágico desenlace de cuatro jóvenes primos pertenecientes a la familia Canelas, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado viernes.
Los cuerpos de los cuatro familiares fueron localizados sin vida en distintas colonias de La Ceiba durante este fin de semana, terminando de forma fatídica con la angustiosa búsqueda emprendida por sus seres queridos.
Según el informe preliminar de las autoridades, las víctimas eran miembros activos de la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová y fueron identificadas como Dilan Canelas, de apenas 13 años; Diego Canelas, de 22; Daniel Canelas y Kelvin Macdiel Canelas.
El macabro hallazgo comenzó a registrarse la noche del ayer sábado, cuando los cuerpos de los primeros dos primos fueron encontrados en una solitaria zona de la colonia San José, presentando evidentes signos de violencia.
Los agentes policiales que custodiaron la escena informaron que estas dos primeras víctimas se encontraban atadas de manos y presentaban múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.
La pesadilla familiar se completó la mañana de este domingo, cuando los equipos de búsqueda confirmaron la localización de los otros dos jóvenes restantes en un sector de la colonia Canelas, consolidando la escena del múltiple crimen.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el pasado viernes por la noche los cuatro primos regresaban de una actividad religiosa cuando fueron interceptados y privados de su libertad por individuos fuertemente armados y desconocidos.
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha brindado un móvil oficial sobre las muertes; mientras tanto, los cuerpos ya fueron trasladados a Medicina Forense para las autopsias de ley y los agentes recolectan indicios para dar con los responsables.