Capturan a tres presuntos integrantes de la banda "El Renco" en SPS

Tres personas fueron capturadas en flagrancia por agentes de la Unidad de Seguridad del Transporte Urbano (USTU), de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), durante un operativo ejecutado en la colonia La Guadalupe de San Pedro Sula.
Según el informe policial, los detenidos serían integrantes de la estructura criminal denominada “La Banda del Renco”, señalada de presuntamente cometer asaltos contra pasajeros del transporte público en distintos sectores de la ciudad.
La captura se realizó durante los dispositivos de seguridad y acompañamiento que la USTU desarrolla de manera permanente en las unidades de transporte urbano, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y proteger a usuarios y operadores.
Las autoridades indicaron que días antes el sector transporte había alertado sobre un vehículo con características específicas que supuestamente era utilizado para cometer asaltos. Ante esta información, los agentes activaron operativos de búsqueda mediante patrullajes en motocicletas, radiopatrullas y vigilancia dentro de los autobuses.
Durante las acciones policiales, los agentes lograron ubicar e interceptar el automotor sospechoso, procediendo a la captura de los tres individuos y al decomiso del vehículo que estaría relacionado con varias denuncias por robos.
Los detenidos fueron identificados como Héctor Alonso Pineda Rodríguez, de 34 años; Jean Carlos Paz Zerón, de 28 años; y Román Antonio Rodríguez García, de 43 años. A ellos se les supone responsables de los delitos de robo agravado y porte ilegal de arma de fuego.
Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron un revólver y el vehículo señalado en las investigaciones. Los sospechosos fueron remitidos ante las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.
La DAET informó que continuará fortaleciendo los operativos de seguridad en el transporte público para combatir estructuras criminales dedicadas a los asaltos y garantizar la protección de pasajeros y trabajadores del sector.