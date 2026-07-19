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Real Madrid rechaza a Balón de Oro, Klopp cierra acuerdo y oferta Barcelona-Julián

Real Madrid rechaza a dos cracks, Barcelona se vuelve a pronunciar sobre Julián, Xabi con nuevo fichaje y el acuerdo de Klopp.

Real Madrid rechaza a Balón de Oro, Klopp cierra acuerdo y oferta Barcelona-Julián
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Así marcha el mercado de fichajes de este domingo 19 de julio: salidas, refuerzos y renvoaciones en los grandes equipos.
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OFICIAL // La Roma ha anunciado la renovación de Gianluca Mancini hasta junio del 2029.
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OFICIAL // - El delantero hispano-argentino Juan Cruz es nuevo jugador del Málaga para la próxima temporada, cedido del Leganés con una opción de compra al final de la presente campaña, informó este domingo el club malagueño.
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El Tottenham sigue buscando al reemplazo de Son y tras su participación en el Mundial 2026, el noruego Schjelderup es el que suena para formar parte de los Spurs.
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El Eintracht Frankfurt planea mantener a Hugo Larsson pese al interés del Manchester United.
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Nicolò Schira informa que el Arsenal y Riccardo Calafiori han logrado un acuerdo para mantener su vínculo con un contrato hasta 2029.
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The Athletic informa que el Hull City inició conversaciones para fichar a Leon Bailey, atacante que podría dejar al Aston Villa.
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Tuttosport detalla que el AC Milan tiene a Phil Foden en la lista de posibles fichajes para la siguiente temporada.
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Según The Athletic, la Roma ha presentado una oferta al West Ham por unos 46 millones de euros por Summerville.
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Fabrizio Romano confirma que el Chelsea de Xabi ya tiene nuevo fichaje. El club ha alcanzado un acuerdo con el Aston Villa para robarle el refuerzo al Arsenal: David Ornstein informa que el traspaso rondaría los 117 millones de euros.
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OFICIAL // El defensor francés Tanguy Nianzou ha sido traspasado por el Sevilla a Lille francés, al que llega como agente libre tras el acuerdo entre los clubes del que ha informado este sábado la entidad sevillista.
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Nicolas Jackson quiere mantenerse en el Chelsea y ganarse un lugar en el equipo que ahora comanda Xabi Alonso.
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La Gazzetta dello Sport informa que que tras su buena actuación, el valor de Lautaro Martínez ha subido a 120 millones de euros.
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Laporta vuelve a sorprender: “Hemos hecho una muy buena oferta por Julián Álvarez. Tras el Mundial anunciaremos cuándo expira”.
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El Manchester City continúa trabajando para asegurar la renovación de Rodri. The Athletic informa que el Real Madrid ha descartado iniciar movimientos por el español.
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TEAMtalk informa que el Tottenham tiene en sus planes una salida de 'Cuti' Romero y pretende ingresar cerca de 48 millones de euros.
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CONFIRMADO // Florian Plettenberg y Fabizio Romano informan que ya está cerrado el acuerdo cerrado entre Klopp y Alemania. Si no ocurre una sorpresa, todo indica a que será el nuevo estratega hasta 2030.
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Fabrizio Romano revela que Samu Costa ha dado el 'sí' para formar parte del Al Nassr de Cristiano Ronaldo.
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El Real Madrid descarta el fichaje de Niko Schlotterbeck. El central estaba en los planes del equipo, pero tras su grave lesión frenó el interés de la institución blanca.
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