Padre de la exfiscal Francia Medina: “Solo le cayeron a mi hija y no investigaron a nadie más”

Tegucigalpa, Honduras.

Tras la declaratoria de culpabilidad, el pasado 3 de junio fueron capturados once funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH), incluidos dos gerentes que continúan laborando en la institución. Las detenciones se realizaron luego de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal en su contra, atribuyéndoles la presunta comisión de 100 delitos de malversación imprudente vinculados a un millonario desfalco en perjuicio del ente emisor.

Las declaraciones surgieron días después de que un tribunal declarara culpable a "La Barbie Fiscal" por varios delitos relacionados con lavado de activos y corrupción. La audiencia de individualización de la pena fue programada para el próximo 16 de junio de 2026.

Rafael Medina , padre de la exfiscal Francia Sofía Medina, cuestionó este jueves el proceso judicial que enfrenta su hija y aseguró que existen “incoherencias” en la acusación presentada por el Ministerio Público en el caso relacionado con la sustracción millonaria de fondos del Banco Central de Honduras (BCH).

Durante una entrevista, Rafael Medina afirmó que la defensa presentó elementos probatorios que, a su juicio, debilitaban la acusación, aunque señaló que son los abogados quienes manejan los detalles técnicos del expediente.

Según relató, uno de los puntos que más cuestiona es una pericia caligráfica presentada durante el juicio. “El abogado Juan Carlos Vergara le botó una prueba que se llama pericia caligráfica; con esa prueba prácticamente quedaba sin valor la acusación”.

No obstante, aseguró que posteriormente fueron incorporados otros argumentos que permitieron continuar con el proceso judicial. “La cuestión es que siempre salió”, expresó al referirse al fallo condenatorio.

El padre de la exfiscal también criticó el desarrollo del caso en los tribunales y señaló que, desde su perspectiva, existió una actuación coordinada entre diferentes actores del sistema judicial.

“Lo que yo percibo es que estaban programados fiscales, juezas y todo; como en el fútbol, uno le tira la pelota al otro”, manifestó.

Asimismo, cuestionó que el expediente no fuera remitido a Tegucigalpa, como él considera que correspondía, y aseguró que algunos recursos legales promovidos por la defensa fueron rechazados por la Corte Suprema de Justicia.

Medina indicó que los abogados Juan Carlos Vergara y Juan Tomé son quienes poseen la información más detallada sobre el caso y han impulsado diversas acciones legales en favor de su hija.

Respecto a los señalamientos sobre un supuesto desfalco millonario, rechazó que Francia Medina haya manejado las cantidades de dinero que se le atribuyen en la acusación.

“Acá dicen 80 millones; yo les digo que con tres millones en Honduras yo no trabajaría ya. Estoy en Estados Unidos, con 60 años, trabajando por necesidad”, afirmó.

El entrevistado también sostuvo que desconoce la existencia de otras personas involucradas en el caso y señaló que, según su criterio, corresponde al Ministerio Público profundizar las investigaciones.

“Ese es un trabajo del Ministerio Público: investigar. No sé si usted recuerda cuando llegó don Johel Zelaya al Ministerio Público; dijo que iba a investigar fiscales, pero solo le cayó a mi hija y no volvió a investigar a nadie”, declaró.

Asimismo, Rafael Medina insistió en que existen inconsistencias dentro del proceso. “No hay pies ni cabeza... mucha incoherencia”, expresó, al tiempo que reiteró su respaldo a la exfiscal mientras continúa el proceso judicial en su contra.