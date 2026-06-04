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Honduras condena ataques contra Kuwait y Bahréin y expresa solidaridad

Gobierno de Nasry Asfura expresó solidaridad con Kuwait y Bahréin y pidió una solución pacífica

Honduras condena ataques contra Kuwait y Bahréin y expresa solidaridad

Nasry Asfura, presidente de Honduras.

 Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Honduras expresó este jueves su condena a los ataques atribuidos a la República Islámica de Irán contra el Estado de Kuwait y el Reino de Bahréin, al tiempo que manifestó su solidaridad con ambas naciones ante las pérdidas humanas y los daños ocasionados.

La postura oficial fue difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional mediante un comunicado, en el que se señala la preocupación del país por los hechos que han afectado la seguridad de la población civil.

Según la Cancillería hondureña, los ataques han puesto en riesgo la vida de ciudadanos en ambos países, situación que motivó una condena formal por parte del Gobierno.

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“Honduras manifiesta su solidaridad con los gobiernos y pueblos de Kuwait y Bahréin”, indicó el comunicado oficial emitido por la institución.

Asimismo, las autoridades hondureñas lamentaron las consecuencias humanas derivadas de los ataques, especialmente las registradas en territorio kuwaití.

El Gobierno también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales y trasladó sus deseos de pronta recuperación a las personas que resultaron heridas.

La Cancillería destacó que Honduras mantiene una posición basada en el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, principios que considera fundamentales para la convivencia internacional.

En ese sentido, reiteró su respaldo a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente aquellos relacionados con la paz, la seguridad y la resolución de conflictos por vías diplomáticas.

El pronunciamiento también incluye un llamado a privilegiar el diálogo como herramienta para evitar una mayor escalada de tensiones en la región.

Las autoridades hondureñas señalaron que las controversias entre Estados deben resolverse mediante mecanismos pacíficos y conforme al derecho internacional.

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Redacción La Prensa
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