Honduras condena ataques contra Kuwait y Bahréin y expresa solidaridad

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Honduras expresó este jueves su condena a los ataques atribuidos a la República Islámica de Irán contra el Estado de Kuwait y el Reino de Bahréin, al tiempo que manifestó su solidaridad con ambas naciones ante las pérdidas humanas y los daños ocasionados.

La postura oficial fue difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional mediante un comunicado, en el que se señala la preocupación del país por los hechos que han afectado la seguridad de la población civil.

Según la Cancillería hondureña, los ataques han puesto en riesgo la vida de ciudadanos en ambos países, situación que motivó una condena formal por parte del Gobierno.