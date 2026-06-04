Honduras condena ataques contra Kuwait y Bahréin y expresa solidaridad

El Gobierno de Honduras expresó este jueves su condena a los ataques atribuidos a la República Islámica de Irán contra el Estado de Kuwait y el Reino de Bahréin, al tiempo que manifestó su solidaridad con ambas naciones ante las pérdidas humanas y los daños ocasionados.
La postura oficial fue difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional mediante un comunicado, en el que se señala la preocupación del país por los hechos que han afectado la seguridad de la población civil.
Según la Cancillería hondureña, los ataques han puesto en riesgo la vida de ciudadanos en ambos países, situación que motivó una condena formal por parte del Gobierno.
“Honduras manifiesta su solidaridad con los gobiernos y pueblos de Kuwait y Bahréin”, indicó el comunicado oficial emitido por la institución.
Asimismo, las autoridades hondureñas lamentaron las consecuencias humanas derivadas de los ataques, especialmente las registradas en territorio kuwaití.
El Gobierno también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales y trasladó sus deseos de pronta recuperación a las personas que resultaron heridas.
La Cancillería destacó que Honduras mantiene una posición basada en el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, principios que considera fundamentales para la convivencia internacional.
📌 𝗘𝗹 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗛𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗮𝘀, 𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘃é𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿í𝗮 𝗱𝗲 𝗥𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗘𝘅𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲𝘀 𝘆 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹, 𝗲𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝘀𝘂 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝗮 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝘁𝗮𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗲𝗹... pic.twitter.com/Qx0SMJf0kK— Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) June 4, 2026
En ese sentido, reiteró su respaldo a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente aquellos relacionados con la paz, la seguridad y la resolución de conflictos por vías diplomáticas.
El pronunciamiento también incluye un llamado a privilegiar el diálogo como herramienta para evitar una mayor escalada de tensiones en la región.
Las autoridades hondureñas señalaron que las controversias entre Estados deben resolverse mediante mecanismos pacíficos y conforme al derecho internacional.