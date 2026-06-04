Calixto Sierra: "Maratón La Prensa atrae a los mejores atletas"

San Pedro Sula.

A tan solo días de que miles de corredores se reúnan en San Pedro Sula para disputar la edición número 50 de la Maratón La Prensa-Gatorade, Calixto Sierra no oculta su entusiasmo y confirma los incentivos que hay para los catrachos que participen en los 21 kilómetros. El presidente de la Federación Nacional Hondureña de Atletismo considera que la carrera se ha convertido en el evento deportivo más importante del país y en una plataforma que durante cinco décadas ha inspirado a generaciones de atletas a perseguir sus sueños dentro y fuera de las pistas. “Nos complace formar parte de la 50 edición de la Maratón La Prensa”, expresó.

Además, destacó que el éxito de la competencia es producto de un trabajo constante de planificación que se desarrolla durante todo el año. A su juicio, la magnitud y alcance de la actividad hacen que la competencia sea muy significativa para la gran ciudad. “San Pedro Sula debería sentirse orgullosa de albergar el mayor evento deportivo del país. Un evento como la Maratón La Prensa, que atrae a los mejores atletas de Centroamérica y Latinoamérica". Dos grandes premios. “Creo que la Maratón La Prensa debería ser un punto de referencia para el país, ya que este tipo de eventos son los que nos ennoblecen. Los que nos dan una patria”, expuso con firmeza.

Sierra también confirmó las motivaciones especiales que tendrán los atletas hondureños durante esta edición de oro. “El mejor hondureño y la mejor hondureña que crucen la meta de los 21 kilómetros representarán a Honduras en el Maratón Mundial de Copenhague, Dinamarca, en septiembre”, relevó durante la entrevista. En esa línea, agregó: “Desde la Maratón La Prensa han salido varios atletas olímpicos. La carrera inspira, crea ese legado. Como les dije, el recuerdo es historia”. Asimismo, explicó que entre los mejores corredores nacionales se realizará un sorteo para otorgar una oportunidad única de competir en uno de los eventos más prestigiosos del mundo.

“Entre los diez mejores hombres y las diez mejores mujeres hondureñas se sorteará un premio. Quien resulte favorecido podrá participar en la Maratón de Londres el próximo año”, expresó. Al ser consultado sobre la influencia de la carrera en el crecimiento del atletismo hondureño, Sierra fue contundente al señalar que la carrera más importante del país ha sido una de las principales fuentes de inspiración para los corredores nacionales. “La Maratón La Prensa influye muchísimo. Es como un club de prestigio entre los corredores. Los corredores que no han corrido la Maratón La Prensa no son corredores de verdad”, apuntó. Finalmente, el presidente de la federación envió un mensaje a todos los participantes que estarán este domingo en la histórica edición de oro.