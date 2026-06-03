Virgilio Barahona: "La Maratón es un evento que ha superado desafíos y se ha consolidado"

San Pedro Sula.

La Maratón La Prensa celebra su edición de oro consolidada como el evento de atletismo más importante del país. En esta histórica carrera, La Mundial y Total reafirman su compromiso con el deporte, la vida saludable y el desarrollo de Honduras, acompañando a los miles de participantes que buscarán superar sus propios límites en una jornada que promete marcar un antes y un después en la historia del atletismo nacional. ¿Qué sensaciones tienen de cara a la competencia del próximo 14 de junio? "Estamos muy emocionados y llenos de energía ante esta nueva edición. En La Mundial y Total sabemos que el éxito es el resultado del esfuerzo, la disciplina y la perseverancia, valores que compartimos con cada corredor. Este 14 de junio estaremos presentes una vez más, no solo como patrocinadores, sino como aliados de la comunidad runner, acompañándolos kilómetro a kilómetro hasta la meta".

¿Qué representa para La Mundial y Total ser parte de la edición 50 de la Maratón La Prensa? "Para La Mundial, la ferretería de los hondureños, representa una oportunidad histórica para celebrar cinco décadas de tradición, esfuerzo y resiliencia de los atletas hondureños. Para Total, es la confirmación de que con las herramientas adecuadas, enfoque y constancia se pueden alcanzar grandes objetivos. Esta edición número 50 es mucho más que una cifra: es un legado". ¿Qué los motivó a apoyar esta competencia?

"Reafirmar nuestro compromiso con las familias hondureñas y promover un estilo de vida saludable. Además, esta carrera respalda el proyecto One Thousand Schools, una iniciativa que transforma comunidades a través de la educación de niños y niñas. En La Mundial vivimos nuestro lema: “Con fe en el futuro de Honduras”, apoyando actividades que generan un impacto positivo en la sociedad".

¿Cómo fue la experiencia en la edición anterior? "La edición 49 fue una experiencia extraordinaria. Compartimos con miles de corredores desde los bootcamps y la Expo Atleta hasta el día de la carrera. Estuvimos presentes a lo largo de la ruta animando a los participantes y premiando a los ganadores en todas las categorías. La energía y emoción de los corredores hicieron de esa jornada un recuerdo inolvidable para La Mundial y Total". ¿Qué es lo que más les llama la atención de la Maratón La Prensa? "Su impresionante capacidad de convocatoria y el impacto positivo que genera en la comunidad. El día de la carrera, San Pedro Sula se transforma en una verdadera fiesta deportiva donde miles de personas se unen alrededor del esfuerzo, la pasión y el espíritu de superación". Se esperan 15,000 participantes. ¿Qué significa patrocinar un evento de esta magnitud?

"Es una enorme responsabilidad y un gran orgullo. Un evento de esta magnitud requiere organización, confianza y respaldo, valores que identifican a La Mundial y Total. Ser parte de esta edición histórica nos permite contribuir al crecimiento del deporte y al desarrollo integral de Honduras". La Maratón es la competencia de atletismo más grande del país. ¿Qué opinión tienen al respecto?