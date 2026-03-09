Más de 36,000 estadounidenses regresaron a su país desde Oriente Medio tras ataques a Irán

Estados Unidos.

Más de 36.000 estadounidenses que se encontraban en Medio Oriente han retornado a su país desde que Washington e Israel iniciaron la guerra contra Irán, según informó este lunes el Departamento de Estado.

Desde el pasado sábado 28 de febrero, "más de 36.000 ciudadanos estadounidenses han regresado sanos y salvos a Estados Unidos desde Oriente Medio", asegura un comunicado firmado por el vicesecretario de Estado para Asuntos Globales, Dylan Johnson.

"Mientras la disponibilidad de vuelos comerciales en la región continúa mejorando, las operaciones de vuelos chárter y transporte terrestre del Departamento de Estado siguen funcionando", aclara el texto, que añade que la entidad ha completado hasta la fecha más de 24 viajes aéreos fletados.