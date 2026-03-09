  1. Inicio
  2. · Mundo

Más de 36,000 estadounidenses regresaron a su país desde Oriente Medio tras ataques a Irán

Más de 36.000 ciudadanos estadounidenses han regresado sanos y salvos a Estados Unidos desde Oriente Medio

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 13:48 -
  • Agencia EFE
Más de 36,000 estadounidenses regresaron a su país desde Oriente Medio tras ataques a Irán

El Estado reiteró la solicitud para que los ciudadanos estadounidenses en Bahréin, Israel, Kuwait, Omán, Catar y Arabia Saudita, entre otros, completen un formulario para recibir información sobre las alternativas disponibles.
Estados Unidos.

Más de 36.000 estadounidenses que se encontraban en Medio Oriente han retornado a su país desde que Washington e Israel iniciaron la guerra contra Irán, según informó este lunes el Departamento de Estado.

Desde el pasado sábado 28 de febrero, "más de 36.000 ciudadanos estadounidenses han regresado sanos y salvos a Estados Unidos desde Oriente Medio", asegura un comunicado firmado por el vicesecretario de Estado para Asuntos Globales, Dylan Johnson.

"Mientras la disponibilidad de vuelos comerciales en la región continúa mejorando, las operaciones de vuelos chárter y transporte terrestre del Departamento de Estado siguen funcionando", aclara el texto, que añade que la entidad ha completado hasta la fecha más de 24 viajes aéreos fletados.

Irán es el "peor infractor del mundo" en materia de toma de rehenes, dice Marco Rubio

Johnson detalló que las opciones de retorno ofrecidas por el Gobierno de EE.UU. "superan considerablemente" la demanda de los ciudadanos que se encuentran en Oriente Medio, ya que, aseguró, muchos han optado por permanecer en el país o por reservar vuelos comerciales.

La comunicación llega después de las críticas vertidas por la gestión de las evacuaciones por parte de la Administración del presidente Donald Trump, con reprobaciones que han llegado también desde las filas republicanas.

Sheinbaum dice que precio de gasolina en México no subirá pese a la guerra en Irán

El secretario de Estado, Marco Rubio, avisó la semana pasada de que la evacuación de estadounidenses "tomará un poco de tiempo" debido a los cierres de espacios aéreos anunciados por países de la región.

El Estado reiteró la solicitud para que los ciudadanos estadounidenses en Bahréin, Israel, Kuwait, Omán, Catar y Arabia Saudita, entre otros, completen un formulario para recibir información sobre las alternativas disponibles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias