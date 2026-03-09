Suben a 486 los muertos y 600,000 los desplazados en Líbano

Beirut, Israel

"El balance de víctimas por la agresión israelí desde la madrugada del lunes 2 de marzo hasta la tarde del lunes 9 de marzo ha subido a 486 muertos y 1,313 heridos", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública.

El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano aumentó este lunes a 486 y el de heridos a 1,313, al cumplirse una semana del inicio de un conflicto que ya causó además alrededor de 600,000 desplazados en el país.

Por otro lado, el presidente libanés, Joseph Aoun, indicó en una reunión virtual con responsables de la Unión Europea (UE) que más de 600,000 personas han tenido que abandonar sus hogares a causa de la violencia y que algunas de ellas se encuentran en las calles sin acceso a las "necesidades más básicas".

Desde hace una semana, Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras sur de Beirut, mientras que el grupo chií libanés Hizbulá continúa lanzando algunos ataques de impacto limitado contra el norte israelí.

El conflicto se desarrolla en el marco de la guerra de Irán, un aliado clave de Hizbulá, y tiene lugar algo más de un año después de que el Líbano e Israel acordaran un alto el fuego para poner fin a otro conflicto, que se prolongó desde octubre de 2023 hasta noviembre de 2024.