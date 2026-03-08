  1. Inicio
Israel ataca el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria iraní

Israel ha bombardeado 140 objetivos en Irán a lo largo de la jornada, dijo este domingo en una comparecencia el portavoz de las fuerzas armadas, Effie Defrin

  Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 16:08
Israel ataca el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria iraní

Las fuerzas armadas israelíes aseguraron que el cuartel era el centro de mando y control de la actividad de la fuerza aérea iraní.

Teherán

El Ejército de Israel afirmó que ha bombardeado este domingo el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones, anunció en un comunicado.

"El cuartel general de la Fuerza Aérea del IRGC fue atacado durante los ataques a gran escala de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) contra docenas de objetivos del régimen terrorista iraní", recoge el comunicado castrense.

USA e Israel analizan enviar tropas a Irán para confiscar reservas nucleares

Las fuerzas armadas israelíes aseguraron que el cuartel era el centro de mando y control de la actividad de la fuerza aérea iraní, lo que incluye el comando de los misiles balísticos, la flota de drones y otras unidades aéreas.

"El cuartel general de la Fuerza Aérea era también responsable de producir una imagen de la situación y planear los ataques con misiles hacia el Estado de Israel y los países de la región", continúa el comunicado.

Israel ha bombardeado 140 objetivos en Irán a lo largo de la jornada, dijo este domingo en una comparecencia el portavoz de las fuerzas armadas, Effie Defrin.

Más de 1,300 personas han muerto en Irán por los ataques de Israel y Estados Unidos, mientras que en territorio israelí diez personas han fallecido por los impactos de misiles iraníes.

