Un dron israelí mata un palestino en la ciudad de Gaza

Gaza

El Ejército de Israel mató este lunes a un palestino en el barrio de Zeitún, en la norteña ciudad de Gaza, en un ataque perpetrado por un dron, confirmó a EFE una fuente médica.

El fallecido ha sido identificado como Imad Felfel, de 30 años, según una fuente del Hospital Al Ahli.

Este ataque se produce después de que ayer murieran otros tres palestinos, entre ellos un adolescente de 13 años, en otro misil lanzado por un dron israelí cerca de la Universidad Al Azhar, también en la ciudad de Gaza, confirmó a EFE una fuente del Hospital Al Shifa.