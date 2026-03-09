  1. Inicio
  2. · Mundo

Un dron israelí mata un palestino en la ciudad de Gaza

Este ataque se produce después de que ayer murieran otros tres palestinos, entre ellos un adolescente de 13 años

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 09:16 -
  • Agencia EFE
Un dron israelí mata un palestino en la ciudad de Gaza

Tanques israelíes desplegados en un puesto militar a lo largo de la frontera con el Líbano.
Gaza

El Ejército de Israel mató este lunes a un palestino en el barrio de Zeitún, en la norteña ciudad de Gaza, en un ataque perpetrado por un dron, confirmó a EFE una fuente médica.

El fallecido ha sido identificado como Imad Felfel, de 30 años, según una fuente del Hospital Al Ahli.

Este ataque se produce después de que ayer murieran otros tres palestinos, entre ellos un adolescente de 13 años, en otro misil lanzado por un dron israelí cerca de la Universidad Al Azhar, también en la ciudad de Gaza, confirmó a EFE una fuente del Hospital Al Shifa.

EE UU designa como terroristas a los Hermanos Musulmanes de Sudán

Casi a diario, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas o cruzan la línea amarilla, la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

Unos ataques que, pese a haber disminuido, no han cesado desde el inicio de la ofensiva que Israel mantiene contra Irán junto a EE.UU. desde hace más de una semana.

EEUU acusa a China de permitir vínculos entre su industria química y los narcos

En total, desde que Israel empezara su guerra contra Gaza, más de 72.100 palestinos han muerto -entre ellos más de 20.000 niños- y alrededor de 171.800 personas han resultado heridas, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias