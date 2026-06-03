Honduras está pagando por 19 proyectos que no se han empezado a ejecutar

Honduras mantiene más de tres mil de millones de dólares en <b><a href="https://www.laprensa.hn/honduras/deuda-externa-publica-honduras-cerro-millones-dolares-BA29298191">deuda externa</a></b> comprometidos en <b><a href="https://www.laprensa.hn/honduras/proyecto-financiamiento-proteccion-biodiversidad-ecosistemas-marinos-IG29858819">proyectos</a></b> que no avanzan al ritmo esperado. Incluso, está pagando por 19 proyectos que no se han empezado a ejecutar.Así lo revela el Informe de Cartera de Operaciones Financiadas con Fondos Externos al cierre de 2025, al que tuvo acceso LA PRENSA Premium, que expone que el país mantiene una cartera de préstamos activos y sin ejecutar por 3,387.4 millones de dólares (equivalentes a más de 90 mil millones de lempiras).Según constató este equipo, en total se registran 66 proyectos vigentes al cierre de 2025, de los cuales 50 (equivalentes al 76%) no habían alcanzado ni la mitad de su ejecución. De esa cifra, 19 seguían paralizados sin registrar ningún desembolso.Esto significa que el Estado comienza a asumir compromisos financieros (como intereses y pagos de deuda) antes de que la población vea resultados concretos en obras, empleo o mejoras en los servicios públicos.La comisión es aproximadamente de 0.2% anual por mantenerse en espera, lo que representa cientos de millones de lempiras cada año, según informó el ministro de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules.