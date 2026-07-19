"No queremos pérdidas humanas": El clamor en una clínica con paredes dañadas por sismos

Al menos cuatro paredes del centro de salud se encuentran con grietas o rajaduras debido a la constante actividad sísmica del municipio. Personal teme que las paredes cedan y hayan afectados

No queremos pérdidas humanas: El clamor en una clínica con paredes dañadas por sismos

El centro de salud pasa abierto las 24 horas del día. Atienden los casos de más de 20 mil habitantes, muchos de ellos de mujeres en estado de gestación o que darán a luz. El personal pidió apoyo para reparar las paredes.

 Foto: Alex Pérez
  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 22:59 /
  • Haydi Carrasco
Comayagua, Honduras

En Las Lajas, Comayagua, no solo se rajaron casas o negocios, sino que la constante actividad sísmica también vulneró la infraestructura del único centro de salud.

Durante un recorrido por este municipio —uno de los más afectados por eventos sísmicos en Honduras—, LA PRENSA Premium observó cómo las paredes del área de maternidad, vacunación y una pequeña sala de reuniones tienen grietas o están completamente rajadas.

“Esto fue provocado por los sismos de 2023. Además, la construcción no tiene columnas, entonces está bien rajada nuestra institución”, lamentó Delmis Redondo, directora municipal del centro de salud.

Mientras señalaba las áreas dañadas, Redondo contabilizó al menos cuatro paredes que podrían ceder en cualquier momento si no se hacen las reparaciones necesarias, sobre todo porque este municipio es afectado constantemente por actividad sísmica.

Una de las paredes tenía una grieta por la que la luz del sol entraba con facilidad. Era justamente en la esquina, donde debía ir una columna para reforzar la estructura.

En otra de las paredes, donde está una pequeña sala de reuniones, también se observaba el mismo problema. A esto se sumaba una plaga de termitas que, según Redondo, se está comiendo parte de las vigas de madera, dejando más vulnerable la infraestructura.

“Las compañeras, las que han estado aquí durante los sismos, comentan que se sienten muy fuertes, que temen por sus vidas, porque esto en cualquier momento puede colapsar”, afirmó.

" Los sismos fueron muy repetitivos, uno tras otro, y el municipio de Las Lajas se vio muy afectado y nuestra institución también"
Delmis Redondo, directora municipal de clínica en Las Lajas

El centro asistencial es el único para atender a más de 20 mil habitantes. Brindan atención las 24 horas del día y, contrario a otros centros asistenciales primarios, allí sí tienen área de ginecología y atienden partos.

Redondo afirmó que en los sismos reportados entre 2023 habían pacientes que acababan de dar a luz, entonces “toca salir con ellas a la carrera para poder resguardar la vida”.

En otro de los casos ella misma lo vivió. Contó que una joven acababa de dar a luz y cuando empezó a temblar tuvieron que actuar: el enfermero agarró al recién nacido, mientras otra enfermera ayudó a la paciente a salir.

En otro de los casos ella estaba en su oficina. La medida más inmediata es salir al patio frontal del centro asistencial, donde se quedan hasta que sienten que no habrá más réplicas.

El centro de salud reporta daños en las paredes debido a los sismos registrados en 2023 y 2024, pero también por termitas que se están comiendo las vigas.

El centro de salud reporta daños en las paredes debido a los sismos registrados en 2023 y 2024, pero también por termitas que se están comiendo las vigas.

 (Foto: Alex Pérez)

“Aquí corre peligro el personal de salud como los pacientes, porque si se diera el caso de más sismos o réplicas, como ocurrió anteriormente, entonces este edificio en cualquier momento puede colapsar y no queremos pérdidas humanas”, dijo.

El temor es que se repita lo que ocurrió en 2023, cuando hubo un enjambre sísmico que mantuvo en zozobra a la comunidad entera. En el centro asistencial también estuvieron alerta, mientras desde el Comité de Emergencia Municipal (Codem) realizan inspecciones.

El alcalde de Las Lajas, Comayagua, Manuel Urbina, afirmó que la escuela de ese municipio también sufrió daños, aunque con apoyo de organizaciones y otras instituciones estatales han podido avanzar en infraestructura antisísmica.

Dijo que en ese centro asistencial también se necesita este tipo de mejoras, por lo que pidió apoyo al gobierno central.

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