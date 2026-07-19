"No queremos pérdidas humanas": El clamor en una clínica con paredes dañadas por sismos

Comayagua, Honduras

En Las Lajas, Comayagua, no solo se rajaron casas o negocios, sino que la constante actividad sísmica también vulneró la infraestructura del único centro de salud.

Durante un recorrido por este municipio —uno de los más afectados por eventos sísmicos en Honduras—, LA PRENSA Premium observó cómo las paredes del área de maternidad, vacunación y una pequeña sala de reuniones tienen grietas o están completamente rajadas.

“Esto fue provocado por los sismos de 2023. Además, la construcción no tiene columnas, entonces está bien rajada nuestra institución”, lamentó Delmis Redondo, directora municipal del centro de salud.

Mientras señalaba las áreas dañadas, Redondo contabilizó al menos cuatro paredes que podrían ceder en cualquier momento si no se hacen las reparaciones necesarias, sobre todo porque este municipio es afectado constantemente por actividad sísmica.

Una de las paredes tenía una grieta por la que la luz del sol entraba con facilidad. Era justamente en la esquina, donde debía ir una columna para reforzar la estructura.

En otra de las paredes, donde está una pequeña sala de reuniones, también se observaba el mismo problema. A esto se sumaba una plaga de termitas que, según Redondo, se está comiendo parte de las vigas de madera, dejando más vulnerable la infraestructura.

“Las compañeras, las que han estado aquí durante los sismos, comentan que se sienten muy fuertes, que temen por sus vidas, porque esto en cualquier momento puede colapsar”, afirmó.