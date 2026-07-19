"No queremos pérdidas humanas": El clamor en una clínica con paredes dañadas por sismos

“Aquí corre peligro el personal de salud como los pacientes, porque si se diera el caso de más sismos o réplicas, como ocurrió anteriormente, entonces este edificio en cualquier momento puede colapsar y no queremos pérdidas humanas”, dijo.El temor es que se repita lo que ocurrió en 2023, cuando hubo un enjambre sísmico que mantuvo en zozobra a la comunidad entera. En el centro asistencial también estuvieron alerta, mientras desde el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/se-preparan-ante-las-emergencias-FCLP523475" target="_blank">Comité de Emergencia Municipal (Codem)</a> realizan inspecciones.El alcalde de Las Lajas, Comayagua, Manuel Urbina, afirmó que la escuela de ese municipio también sufrió daños, aunque con apoyo de organizaciones y otras instituciones estatales han podido avanzar en infraestructura antisísmica.Dijo que en ese centro asistencial también se necesita este tipo de mejoras, por lo que pidió apoyo al gobierno central.