Asciende a 5,208 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela

Venezuela

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió este domingo a 5.208, luego de que las autoridades sumaran 89 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas sin viviendas en 17.907, indicó el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Asimismo, hay 23.820 personas en 107 campamentos transitorios, mientras que 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades.

Desde que ocurrieron los terremotos el pasado 24 de junio, se han presentado 1.388 réplicas, la madrugada de este domingo de magnitud 3 a 9 kilómetros del oeste de La Guaira, con una profundidad de 3,9 kilómetros, de acuerdo al reporte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Usuarios en X reportaron haber sentido este sismo, sin que se registraran daños.

Según el balance oficial, hay unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.