Nuevo censo de poblacional arrancará el 17 de agosto en Cortés

El Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzará el 17 de agosto el levantamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda 2026, un operativo que buscará recorrer los hogares del país para actualizar información crucial para conocer la realidad nacional, misma que no se recopila de manera exhaustiva desde 2013.
El proceso permitirá establecer cuántos habitantes tiene actualmente Honduras, dónde residen y cuáles son sus principales condiciones demográficas, educativas, tecnológicas y habitacionales, explicó Juan Carlos Salgado, representante del área de comunicaciones del INE.
Salgado indicó que, a diferencia de otros estudios basados en una muestra, el censo será un operativo abierto, completo y exhaustivo, por lo que los equipos procurarán visitar la mayor cantidad posible de viviendas en los 18 departamentos del territorio nacional.
Como parte de los preparativos, el INE capacitó este viernes a los coordinadores municipales, jefes de zona y técnicos informáticos de Cortés. Durante la formación, el personal fue instruido acerca cómo llenar la boleta censal, que tipo de información que deberá recopilar y los procedimientos que se aplicarán durante las visitas.
En esta jornada participaron 75 representantes municipales, quienes posteriormente tendrán la responsabilidad de capacitar a los censistas y supervisores a partir del 30 de julio.
De acuerdo con Salgado, San Pedro Sula contará con su propio equipo, el cual ya fue capactiado. Esto debido a que la cantidad de habitantes concentrada en la ciudad requiere una organización distinta a la establecida para los demás municipios del departamento.
La boleta incluirá preguntas sobre las características de las viviendas, el nivel educativo de sus habitantes, acceso a tecnología y los movimientos migratorios dentro y fuera del país. También recopilará información relacionada con natalidad, mortalidad y pertenencia étnica.
El censo permitirá, además, conocer si las familias realizan actividades de producción agropecuaria. Esto con el objetivo de construir un panorama más preciso sobre las condiciones económicas y sociales de las comunidades urbanas y rurales.
Salgado destacó que la información será útil para que las instituciones públicas identifiquen las necesidades de cada municipio y orienten de mejor manera la distribución de recursos, la planificación de proyectos y la prestación de servicios a la población.
Destacó que los datos también estarán disponibles para universidades, investigadores y personas que desarrollen estudios sociodemográficos. El procesamiento de datos comenzará de manera simultánea con el levantamiento, ya que se espera que los censistas suban diariamente la información recopilada para que sea revisada y sometida a controles de calidad.
El INE pidió a la población permitir el ingreso de los equipos a partir del 17 de agosto a sus hogares, a la vez que aclaró que no se tomarán fotografías a las personas censadas, como había circulado erróneamente en redes sociales.
Agregó que censistas estarán identificados con chalecos, gorras y gafetes institucionales, mientras que las alcaldías y el propio instituto divulgarán información para que los ciudadanos puedan reconocer al personal autorizado.