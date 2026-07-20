Nuevo censo de poblacional arrancará el 17 de agosto en Cortés

San Pedro Sula, Honduras.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzará el 17 de agosto el levantamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda 2026, un operativo que buscará recorrer los hogares del país para actualizar información crucial para conocer la realidad nacional, misma que no se recopila de manera exhaustiva desde 2013.

El proceso permitirá establecer cuántos habitantes tiene actualmente Honduras, dónde residen y cuáles son sus principales condiciones demográficas, educativas, tecnológicas y habitacionales, explicó Juan Carlos Salgado, representante del área de comunicaciones del INE.

Salgado indicó que, a diferencia de otros estudios basados en una muestra, el censo será un operativo abierto, completo y exhaustivo, por lo que los equipos procurarán visitar la mayor cantidad posible de viviendas en los 18 departamentos del territorio nacional.

Como parte de los preparativos, el INE capacitó este viernes a los coordinadores municipales, jefes de zona y técnicos informáticos de Cortés. Durante la formación, el personal fue instruido acerca cómo llenar la boleta censal, que tipo de información que deberá recopilar y los procedimientos que se aplicarán durante las visitas.

En esta jornada participaron 75 representantes municipales, quienes posteriormente tendrán la responsabilidad de capacitar a los censistas y supervisores a partir del 30 de julio.