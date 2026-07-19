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EEUU confirma otro militar muerto en el norte de Irak

Son las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 16:21 -
  • Agencia EFE
EEUU confirma otro militar muerto en el norte de Irak

El Centcom todavía no ha revelado la identidad de los fallecidos "por respeto a las familias" durante el proceso de notificación.
Estados Unidos.

Un militar estadounidense murió y otro resultó herido en el norte de Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní, según informó este domingo el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

La muerte sucedió el sábado 18 de julio, poco después de que fallecieran dos militares estadounidenses más en Jordania en un ataque iraní, que también dejó un uniformado desaparecido.

Según el comunicado, el Ejército de EE.UU. ha encontrado restos sin identificar de una persona en el mismo sitio del ataque de Jordania, que todavía está verificando.

Son las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

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De acuerdo con The New York Times, el militar fallecido en Irak durante la neutralización de un dron iraní no era un técnico en desactivación de explosivos, sino otro soldado alcanzado por escombros o fragmentos al detonarse el aparato.

El Centcom todavía no ha revelado la identidad de los fallecidos "por respeto a las familias" durante el proceso de notificación.

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Agencia EFE
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