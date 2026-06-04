  1. Inicio
  2. · Sucesos

Juez es atacado a disparos en la colonia Country de Tegucigalpa

El funcionario judicial, identificado como Julio Enrique Rodriguez, fue trasladado de emergencia al Seguro Social

Juez es atacado a disparos en la colonia Country de Tegucigalpa

Equipos policiales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar el móvil del ataque.
TEGUCIGALPA

El juez de Letras de Francisco Morazán, Julio Enrique Rodríguez, resultó herido este jueves tras ser víctima de un atentado ocurrido en la colonia El Country de Tegucigalpa.

Según información preliminar, el funcionario judicial sufrió lesiones de gravedad durante el ataque, por lo que fue trasladado de emergencia al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Un hombre muerto y otro herido en ataque armado en bulevar del Norte

Los reportes iniciales indican que el estado de salud del juez es delicado, debido a que presuntamente algunas de las heridas habrían comprometido órganos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias en que se produjo el atentado ni sobre la identidad de los responsables.

Equipos policiales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar el móvil del ataque. El caso ha generado atención debido a que la víctima es un funcionario del sistema de justicia hondureño.

Consternación por el asesinato de la “Profe Chere” en El Rosario, Comayagua

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan información adicional sobre el estado de salud del juez y los avances de las investigaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias