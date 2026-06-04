Juez es atacado a disparos en la colonia Country de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA

El juez de Letras de Francisco Morazán, Julio Enrique Rodríguez, resultó herido este jueves tras ser víctima de un atentado ocurrido en la colonia El Country de Tegucigalpa. Según información preliminar, el funcionario judicial sufrió lesiones de gravedad durante el ataque, por lo que fue trasladado de emergencia al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Los reportes iniciales indican que el estado de salud del juez es delicado, debido a que presuntamente algunas de las heridas habrían comprometido órganos vitales. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias en que se produjo el atentado ni sobre la identidad de los responsables. Equipos policiales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar el móvil del ataque. El caso ha generado atención debido a que la víctima es un funcionario del sistema de justicia hondureño.