Médicos convocan asamblea nacional con exigencias al Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.

El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó este domingo a una asamblea extraordinaria de carácter informativo dirigida a médicos a nivel nacional, sin distinción de su modalidad de contratación. La jornada se desarrollará este 12 de abril, en un horario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y está dirigida a profesionales que laboran en distintas instituciones del Estado, entre ellas la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad y Trabajo, Ministerio Público, Medicina Forense, Sistema Nacional de Emergencias 911, Instituto Nacional Penitenciario, Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Copeco, así como médicos residentes y personal de otras entidades descentralizadas. De acuerdo con la convocatoria, los médicos que prestan servicios en hospitales y centros asistenciales deberán reunirse en sus respectivos lugares de trabajo.

En tanto, los médicos únicos en sus centros, personal del 911 o aquellos que han sido despedidos deberán acudir al Centro de Convenciones del CMH en Tegucigalpa o a las delegaciones médicas correspondientes. El gremio detalló una serie de demandas, entre ellas el cese inmediato de despidos, el reintegro de médicos cesanteados, el pago de salarios pendientes, la firma de contratos y la centralización de redes descentralizadas de salud. Asimismo, exigen el cumplimiento del salario base, un ajuste salarial conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el incremento correspondiente al año 2026. Entre otros puntos, también solicitan la asignación del 12% del Presupuesto General de la República al sector salud.

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA INFORMATIVA pic.twitter.com/rTXhcAk8d3 — Colegio Médico de Honduras (@ColegioMedicoHN) April 12, 2026