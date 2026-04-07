Secretaría de Salud rechaza postura del Colegio Médico de Honduras sobre incumplimiento de acuerdos

Tegucigalpa

Ante la postura del Colegio Médico de Honduras (CMH) sobre un supuesto incumplimiento de los acuerdos logrados recientemente, el Gobierno de la República, a través de las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), ha rechazado las aseveraciones de esa organización gremial emitidas mediante un comunicado.

El CMH ha emplazado a la Secretaría de Salud a una reunión en 48 horas, denunciando supuestos despidos, persecución y hostigamiento laboral, así como el incumplimiento de acuerdos previos.

Sin embargo, el viceministro de Redes de la Sesal, Eduardo Midence, negó ayer lunes cualquier tipo de hostigamiento o persecución, al tiempo que afirmó que las personas despedidas (incluyendo las del 1 de enero y las que cesaron funciones el 27 de marzo) no tenían contratos formales, sustento financiero ni una estructura administrativa que respaldara sus servicios.

El funcionario aseveró que se reconocieron y pagaron los servicios prestados hasta el 27 de marzo, a pesar de la ausencia de contratos. “No existe relación laboral”, subrayó al argumentar que no hay una relación formal “patrono-empleado” entre la Secretaría de Salud y ese personal.

Añadió que los responsables de la unidad de Talento Humano de la Secretaría de Salud han actuado con base en la ley, ya que no existía un contrato que vinculara a las partes.

Midence manifestó su rechazo a la recontratación por presión: “La Secretaría de Salud se opone a la práctica de querer ser recontratado a la fuerza o mediante presión mediática, como supuestamente ocurrió en enero y se intenta repetir”, refirió. Apuntó que esa dependencia estatal busca fortalecer el sistema de salud mediante estrategias administrativas ordenadas, sustento financiero y contratos institucionales, no basándose en “vistos buenos verbales” o nombres específicos.