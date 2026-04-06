Médicos fijan plazo de 48 horas a Salud para cumplir acuerdos

Tegucigalpa, Honduras

El Colegio Médico de Honduras (CMH) otorgó un plazo de 48 horas al Gobierno para resolver la crisis en el sistema sanitario público, tras denunciar incumplimientos en los acuerdos con la Secretaría de Salud que afectan a miles de profesionales.

El vicepresidente del CMH, Haroldo López, detalló que alrededor de 3,500 médicos presentan inconsistencias salariales, principalmente quienes laboran bajo contrato o interinato.

Aunque se pagaron los salarios de enero y febrero, aún queda pendiente el mes de marzo, señaló López.

El gremio también denunció que varios médicos despedidos mediante llamadas y mensajes de WhatsApp no han sido reincorporados a sus áreas de trabajo, pese a los compromisos del Gobierno.