Médicos fijan plazo de 48 horas a Salud para cumplir acuerdos

El Colegio Médico de Honduras (CMH) otorgó un plazo de 48 horas al Gobierno para resolver la crisis en el sistema sanitario público, tras denunciar incumplimientos en los acuerdos con la Secretaría de Salud que afectan a miles de profesionales.
El vicepresidente del CMH, Haroldo López, detalló que alrededor de 3,500 médicos presentan inconsistencias salariales, principalmente quienes laboran bajo contrato o interinato.
Aunque se pagaron los salarios de enero y febrero, aún queda pendiente el mes de marzo, señaló López.
El gremio también denunció que varios médicos despedidos mediante llamadas y mensajes de WhatsApp no han sido reincorporados a sus áreas de trabajo, pese a los compromisos del Gobierno.
Sistema biométrico
Samuel Santos, presidente del CMH, explicó que varios profesionales no pueden registrar su asistencia porque fueron eliminados del sistema biométrico en los centros asistenciales.
En el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, varios médicos recibieron notificaciones de que ya no tienen relación laboral con la Secretaría de Salud, a pesar de que el acuerdo reciente garantizaba la estabilidad del personal.
Ante esta situación, el CMH lanzó un ultimátum al Gobierno para que se cumplan los acuerdos en un plazo no mayor a 48 horas.