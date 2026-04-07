Copeco finaliza alerta roja tras accidente en Quimistán

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) anunció la noche del 6 de abril la finalización de la alerta roja que permanecía vigente tras el accidente entre un bus y una rastra, ocurrido en comunidades cercanas a La Ceibita, municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara.
Según el comunicado oficial, la medida fue levantada en el kilómetro 48 de la carretera CA-4, área que resultó afectada por la presencia de material químico.
Las autoridades informaron que, tras la intervención de equipos especializados, el material fue neutralizado de forma exitosa, lo que permite garantizar condiciones seguras para la población y el entorno.
COPECO Finaliza la Alerta Roja 🚨📢@titoasfura pic.twitter.com/WwQc0oHxYh— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) April 7, 2026
Como parte de la actualización, Copeco indicó que el tránsito vehicular en el tramo afectado fue restablecido en su totalidad, habilitando nuevamente la circulación.
Asimismo, se reportó el retorno a la normalidad en las comunidades que permanecían bajo restricciones debido a la emergencia.
La institución destacó la labor coordinada del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional de Honduras, la Alcaldía Municipal de Quimistán y otras entidades que participaron en la atención del incidente.
En el comunicado, Copeco expresó su solidaridad con las familias afectadas por la pérdida de seres queridos y reiteró su acompañamiento en este proceso.
También agradeció a la población por acatar las recomendaciones emitidas durante la alerta, lo que contribuyó a reducir riesgos mayores.
Las víctimas del accidente
El hecho, que involucró la colisión frontal entre un autobús y una rastra, dejó luto en varias familias hondureñas y mantiene en proceso las investigaciones para determinar las causas exactas.
De acuerdo con los reportes oficiales y el proceso de identificación en la morgue forense de San Pedro Sula, las víctimas mortales son Javier Deras, de 46 años, conductor del autobús; Francisca Zelaya, madre de Javier Deras; Yarely Rodríguez, esposa de Javier Deras; María Cupertina Ortiz, de 61 años; Mirna Álvarez, de 63 años; Orestila Castellanos, de 64 años; Lidia Abelina Cubas, de 33 años; Lidia Elena Cubas; y Ever Fajardo, conductor de la rastra.