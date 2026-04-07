Copeco finaliza alerta roja tras accidente en Quimistán

Santa Bárbara, Honduras.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) anunció la noche del 6 de abril la finalización de la alerta roja que permanecía vigente tras el accidente entre un bus y una rastra, ocurrido en comunidades cercanas a La Ceibita, municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara. Según el comunicado oficial, la medida fue levantada en el kilómetro 48 de la carretera CA-4, área que resultó afectada por la presencia de material químico.

Las autoridades informaron que, tras la intervención de equipos especializados, el material fue neutralizado de forma exitosa, lo que permite garantizar condiciones seguras para la población y el entorno.

COPECO Finaliza la Alerta Roja 🚨📢@titoasfura pic.twitter.com/WwQc0oHxYh — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) April 7, 2026

Como parte de la actualización, Copeco indicó que el tránsito vehicular en el tramo afectado fue restablecido en su totalidad, habilitando nuevamente la circulación. Asimismo, se reportó el retorno a la normalidad en las comunidades que permanecían bajo restricciones debido a la emergencia. La institución destacó la labor coordinada del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional de Honduras, la Alcaldía Municipal de Quimistán y otras entidades que participaron en la atención del incidente. En el comunicado, Copeco expresó su solidaridad con las familias afectadas por la pérdida de seres queridos y reiteró su acompañamiento en este proceso. También agradeció a la población por acatar las recomendaciones emitidas durante la alerta, lo que contribuyó a reducir riesgos mayores.

Las víctimas del accidente