Esta es la lista oficial de fallecidos en accidente de Quimistán

Cortés, Honduras.

Las autoridades confirmaron la lista de las nueve personas fallecidas en el accidente de tránsito ocurrido el domingo en la carretera CA-4, a la altura del sector de Camalote, en Quimistán, Santa Bárbara.

El hecho, que involucró la colisión frontal entre un autobús y una rastra, dejó luto en varias familias hondureñas y mantiene en proceso las investigaciones para determinar las causas exactas.

De acuerdo con los reportes oficiales y el proceso de identificación en la morgue forense de San Pedro Sula, las víctimas mortales son Javier Deras, de 46 años, conductor del autobús; Francisca Zelaya, madre de Javier Deras; Yarely Rodríguez, esposa de Javier Deras; María Cupertina Ortiz, de 61 años; Mirna Álvarez, de 63 años; Orestila Castellanos, de 64 años; Lidia Abelina Cubas, de 33 años; Lidia Elena Cubas; y Ever Fajardo, conductor de la rastra.