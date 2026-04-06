Esta es la lista oficial de fallecidos en accidente de Quimistán

Las autoridades confirmaron la lista de las nueve personas fallecidas en el accidente de tránsito ocurrido el domingo en la carretera CA-4, a la altura del sector de Camalote, en Quimistán, Santa Bárbara.
El hecho, que involucró la colisión frontal entre un autobús y una rastra, dejó luto en varias familias hondureñas y mantiene en proceso las investigaciones para determinar las causas exactas.
De acuerdo con los reportes oficiales y el proceso de identificación en la morgue forense de San Pedro Sula, las víctimas mortales son Javier Deras, de 46 años, conductor del autobús; Francisca Zelaya, madre de Javier Deras; Yarely Rodríguez, esposa de Javier Deras; María Cupertina Ortiz, de 61 años; Mirna Álvarez, de 63 años; Orestila Castellanos, de 64 años; Lidia Abelina Cubas, de 33 años; Lidia Elena Cubas; y Ever Fajardo, conductor de la rastra.
Los cuerpos permanecen en la morgue forense, donde familiares han iniciado el proceso de retiro para darles sepultura.
Equipos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos atendieron la emergencia tras el impacto, mientras agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones, en medio de reportes sobre el posible derrame de una sustancia peligrosa.
El accidente también dejó varias personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales.
Las autoridades indicaron que continúan las diligencias para esclarecer las responsabilidades en este hecho, mientras Medicina Forense concluye los procesos correspondientes.
En las últimas horas, se reveló que, el conductor de la rastra involucrada en el accidente no contaba con la licencia requerida para manejar transporte de carga pesada, informó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).