Diputados afines a Nasralla se oponen a juicio político contra Marlon Ochoa

El avance de un juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, se ha detenido en el Congreso Nacional. La iniciativa no logra los 86 votos requeridos por la Constitución debido a la resistencia de un sector de diputados liberales.

El proceso electoral pasado sigue dejando dudas sobre la idoneidad de altos funcionarios, especialmente Ochoa y miembros del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Lo que empezó como rumores ahora se traduce en una confrontación abierta de datos y votos.

Según fuentes legislativas, un bloque dentro del Partido Liberal se niega a respaldar la medida, lo que bloquea la mayoría calificada necesaria para proceder con el juicio político.

“Si uno dialoga en los pasillos, hay un sector del Partido Liberal que no está de acuerdo en presentar juicio político contra Marlon Ochoa”, señaló Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.