Diputados afines a Nasralla se oponen a juicio político contra Marlon Ochoa

El avance de un juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, se ha detenido en el Congreso Nacional. La iniciativa no logra los 86 votos requeridos por la Constitución debido a la resistencia de un sector de diputados liberales.
El proceso electoral pasado sigue dejando dudas sobre la idoneidad de altos funcionarios, especialmente Ochoa y miembros del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Lo que empezó como rumores ahora se traduce en una confrontación abierta de datos y votos.
Según fuentes legislativas, un bloque dentro del Partido Liberal se niega a respaldar la medida, lo que bloquea la mayoría calificada necesaria para proceder con el juicio político.
“Si uno dialoga en los pasillos, hay un sector del Partido Liberal que no está de acuerdo en presentar juicio político contra Marlon Ochoa”, señaló Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.
86 votos para juicio político
La actual administración del Congreso, encabezada por el nacionalista Tomás Zambrano, ha enfatizado que no forzará procesos que carezcan de sustento legal o respaldo numérico.
El grupo señalado como obstaculizador responde al liderazgo de Salvador Nasralla dentro de las filas liberales, y se ha convertido en determinante para cualquier decisión de alto impacto en el hemiciclo.
“Si no se reúnen los 86 votos y alguien presenta la denuncia, no se le podrá aplicar el juicio político. De persistir la falta de apoyo, el tema tendrá que esperar hasta la siguiente legislatura”, explicó Ledezma.
Por su parte, la diputada Luz Ernestina Mejía aclaró que, aunque la bancada liberal aún no unifica una postura, muchos de sus miembros consideran el juicio político como un precedente necesario para la democracia, y no como un acto de revancha.