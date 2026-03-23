Diputados del Partido Liberal impulsan dos juicios políticos contra funcionarios

Tegucigalpa, Honduras

Con la intención de someter a juicio político a actuales funcionarios de Estado, afines al Partido Libertad y Refundación (Libre), diputados del Partido Liberal elaboran dos denuncias de juicio político contra igual número de funcionarios.

Así lo confirmó el diputado liberal y secretario del Congreso Nacional (CN), Francis Cabrera. “Estamos al pendiente de cualquier denuncia que presente cualquier diputado, y en eso me incluyo yo. He estado trabajando en dos proyectos de juicio político, pero esto no es un tema personal, no es un tema de venganza, es un tema de darle estabilidad al país y de evitar que se vuelvan a cometer hechos bochornosos como en el período pasado”, indicó Cabrera.

El parlamentario electo por el departamento de Copán señaló que el juicio político para estos actuales funcionarios será para castigarlos políticamente y que posteriormente será el Ministerio Público quien lleve las investigaciones y, en cualquiera de los casos, impute una responsabilidad penal, de ser necesario.

DIARIO LA PRENSA conoció que en las últimas horas no son tres, sino cuatro los actuales funcionarios que serían denunciados para someterlos a juicio político. Entre estos están los casos ya conocidos de Johel Zelaya, fiscal general de la República, Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y se sumaría la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel.

Sobre los personajes a aplicarles esta figura, Cabrera, manifestó: “No creo que sea prudente que lo manifieste, porque si yo lo manifiesto, probablemente estas personas huyan del país, y no es ese el objetivo. El objetivo es presentar la denuncia y que los denunciados, que yo presente para juicio político, tengan el derecho de defenderse, sean convocados a este Congreso, sean escuchados por la Comisión de Estilo y que se defiendan”.

Para poder aplicar el juicio político es necesario el voto a favor de 86 diputados; sin embargo, aún no existe el consenso necesario para alcanzar ese número.

La sesión fue convocada para las 4:00 de la tarde de este lunes, para tratar explícitamente ese tema, pero hasta esta hora de la noche todavía no da inicio.