Manuel Zelaya se moviliza al Congreso para defender a Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras

El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, llegó en la tarde de este lunes a los bajos del Congreso Nacional para respaldar al consejero del CNE, Marlon Ochoa , que estaría siendo sometido a juicio político.

“Vamos a prepararnos pacíficamente en todos los municipios del país para defender a Marlon Ochoa. “Fuera JOH, fuera la racha. Nadie se rinde en este pueblo. No queremos una dictadora”, fueron algunas de las declaraciones del coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre).

“Los pueblos no se rinden, los pueblos se defienden. Nadie puede con un pueblo en resistencia. Hemos resistido y seguiremos resistiendo”, dijo, recordó.

Diputados del partido Libre salieron a las afueras del Congreso Nacional para recibir a los manifestantes que se movilizaron en apoyo al consejero electoral Marlon Ochoa.

El presidente del Congreso Nacional, Tomas Zambrano, convocó para este lunes a sesión, donde se espera se presente la propuesta de juicio político contra el consejero del CNE, Marlon Ochoa.

Zambrano aseguró este lunes que, si algún funcionario es sometido a juicio político, como reclama el pueblo hondureño, su compromiso es “ser el garante que se respete el debido proceso”.

Si la propuesta de juicio político se presenta y avanza, el proceso incluye varias etapas de votación. Primero, un legislador o legisladora debe someter la moción a votación, requiriéndose una mayoría calificada de 86 votos (dos tercios de los 128 diputados). Luego, en una segunda votación, se conforma una comisión de nueve miembros, la cual también necesita 86 votos para ser aprobada, explicó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.

Agregó que, si la persona o las personas sometidas a juicio político son encontradas culpables, el Ministerio Público tiene que actuar de inmediato, de oficio y presentar las acusaciones ante los juzgados correspondientes.