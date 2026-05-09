Tomás Zambrano se reúne con Matt Gaetz y destaca su apoyo a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, informó este sábado sobre una reunión sostenida con el excongresista republicano estadounidense Matt Gaetz, a quien calificó como un aliado de Honduras y defensor de la democracia en el país.

A través de su cuenta en X, Zambrano aseguró que durante el encuentro ambos coincidieron en una visión enfocada en “instituciones fuertes, valores familiares sólidos, libertades democráticas plenas, la reducción de la pobreza mediante la inversión privada y un profundo respeto por la vida”.

El parlamentario hondureño destacó además la cercanía ideológica de Gaetz con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltando que comparten posturas conservadoras y de defensa de las libertades democráticas.

“Es un gran amigo de Honduras y jugó un papel clave en la defensa de nuestra democracia cuando el partido Libre y el Socialismo del Siglo XXI intentaron arrebatárnosla”, expresó Zambrano en la publicación.