Tomás Zambrano se reúne con Matt Gaetz y destaca su apoyo a Honduras

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, informó este sábado sobre una reunión sostenida con el excongresista republicano estadounidense Matt Gaetz, a quien calificó como un aliado de Honduras y defensor de la democracia en el país.
A través de su cuenta en X, Zambrano aseguró que durante el encuentro ambos coincidieron en una visión enfocada en “instituciones fuertes, valores familiares sólidos, libertades democráticas plenas, la reducción de la pobreza mediante la inversión privada y un profundo respeto por la vida”.
El parlamentario hondureño destacó además la cercanía ideológica de Gaetz con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltando que comparten posturas conservadoras y de defensa de las libertades democráticas.
“Es un gran amigo de Honduras y jugó un papel clave en la defensa de nuestra democracia cuando el partido Libre y el Socialismo del Siglo XXI intentaron arrebatárnosla”, expresó Zambrano en la publicación.
Sostuve importante reunión con @mattgaetz , quien comparte con el presidente @realDonaldTrump y con nosotros la misma visión de país: instituciones fuertes, valores familiares sólidos, libertades democráticas plenas, la reducción de la pobreza mediante la inversión privada y un... pic.twitter.com/pCeqtoicwU— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) May 9, 2026
Matt Gaetz es una de las figuras más polémicas del Partido Republicano en Estados Unidos y ha sido identificado como uno de los aliados más leales de Donald Trump dentro de su movimiento estadounidense.
En otra publicación, Zambrano también agradeció públicamente a la congresista republicana María Elvira Salazar por su respaldo a Honduras y por lo que describió como una “valiente labor” en defensa de la democracia hondureña.
“Hoy, en nombre de millones de hondureños que amamos y defendemos la democracia, quiero expresar mi más profunda gratitud a la congresista María Salazar”, escribió el dirigente nacionalista.
Asimismo, aseguró que la postura de la legisladora estadounidense “ayudó a proteger el derecho del pueblo hondureño a elegir libremente a sus autoridades”.
Tomás Zambrano confirmó además que extendió una invitación oficial a María Elvira Salazar para visitar Honduras, propuesta que, según afirmó, ya fue aceptada por la congresista republicana.