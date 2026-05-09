Impulsan medidas legales para frenar ataques y extorsiones digitales

Tegucigalpa.

Honduras se prepara para dar un salto en su legislación digital ante el vacío legal que impera en el país en materia de delitos informáticos. El diputado del Partido Liberal José Sabillón anunció la presentación de un proyecto para crear la Ley Base del Sistema Nacional de Ciberseguridad, una iniciativa que busca sentar los cimientos legales para combatir flagelos como la extorsión, el hackeo y el uso de dispositivos tecnológicos para actividades criminales.

La propuesta surge en un momento importante, mientras en el Congreso Nacional se discuten reformas al Código Penal y Procesal Penal. Para el legislador, endurecer las penas de cárcel no es suficiente si el Estado no cuenta con una ley marco que proporcione las herramientas técnicas y preventivas necesarias para desarticular a las organizaciones que operan desde el anonimato que ofrece el internet y el ciberespacio. "Carecemos de una ley; en Honduras estamos en pañales en el tema de ciberseguridad. No nos va a servir de nada estar endureciendo las penas si no tenemos una ley para fortalecer a los que van a combatir este crimen", advirtió el diputado. El alcance de la ley es integral y busca regular desde el uso de redes sociales hasta la importación de aparatos especializados que actualmente entran al país sin restricción alguna y que son utilizados por las bandas criminales para ejecutar extorsiones.