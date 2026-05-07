De aseadora a abogada: la madre que crio a sus hijas limpiando pasillos en un colegio

Ha habido momentos profundamente frustrantes en su camino, instantes en los que el cansancio parece imponerse y el peso de la rutina se vuelve difícil de sostener, pero ella vuelve a una misma reflexión, ese trabajo que a veces se vuelve agotador fue precisamente el que le permitió construir su sueño y sostener el de su familia. Por eso lo ejerce con amor, respeto y dedicación, entendiendo que cada día trabajado ha sido parte de su proceso de bonanza. Mantiene la convicción de que, en algún momento, se le dará la oportunidad de salir de ese puesto y ejercer plenamente su profesión, aunque actualmente cuente con una plaza permanente.Lo que más le genera frustración es observar cómo, en ocasiones, la dinámica política coloca a personas en puestos que no necesariamente responden a méritos profesionales, mientras otros con preparación y esfuerzo siguen esperando oportunidades.