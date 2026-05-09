Precios de los combustibles a partir del lunes 11 de mayo en Honduras

La Secretaría de Energía informó la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 11 de mayo de 2026, reflejando aumentos en las gasolinas y el GLP vehicular, mientras que el kerosene y el diésel registrarán rebajas tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.
Precios en Tegucigalpa
En Tegucigalpa, la gasolina superior aumentará 1.26 lempiras y pasará a costar 142.11 lempiras por galón, mientras que la regular subirá 1.50 lempiras, alcanzando los 130.82 lempiras.
Por su parte, el kerosene tendrá una rebaja de 6.01 lempiras, fijando su nuevo precio en 133.69 lempiras, y el diésel disminuirá 2.78 lempiras para cotizarse en 138.89 lempiras por galón.
El GLP doméstico mantendrá su precio en 245.61 lempiras debido al apoyo económico temporal, mientras que el GLP vehicular aumentará 0.66 centavos y se comercializará a 50.25 lempiras.
Precios en San Pedro Sula
Mientras tanto, en San Pedro Sula, la gasolina superior incrementará 1.15 lempiras y su nuevo valor será de 136.66 lempiras por galón. La gasolina regular subirá 1.35 lempiras, situándose en 125.52 lempiras.
Asimismo, el kerosene bajará 6.12 lempiras y tendrá un precio de 128.18 lempiras, mientras que el diésel reducirá su costo en 3.07 lempiras, quedando en 133.39 lempiras.
El GLP doméstico se mantendrá en 224.47 lempiras gracias al apoyo económico temporal, en tanto que el GLP vehicular aumentará 0.66 centavos y pasará a costar 46.72 lempiras.
Según la Secretaría de Energía, para esta semana se reflejan rebajas en el kerosene y el diésel, mientras que el apoyo económico temporal continúa aplicándose a la gasolina regular y al GLP doméstico, en beneficio de la economía de los hogares hondureños.