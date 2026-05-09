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EE UU mata a dos presuntos narcotraficantes en ataque a embarcación

Estados Unidos confirmó un nuevo ataque contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 10:05 -
  • Agencia EFE
EE UU mata a dos presuntos narcotraficantes en ataque a embarcación

Ataque de Estados Unidos en el Pacífico deja dos narcotraficantes muertos.

 CARSTEN REHDER / EFE
Washington, Estados Unidos.

Un ataque de Estados Unidos mató el viernes a dos personas a bordo de una embarcación en el Pacífico Oriental supuestamente vinculada a operaciones de narcotráfico, dentro de una campaña estadounidense que organizaciones de derechos humanos denuncian como ejecuciones extrajudiciales.

Así lo anunció en la red social X el Mando Sur estadounidense, que aseguró que "dos narcoterroristas varones murieron durante la acción", mientras una tercera persona sobrevivió al ataque contra la embarcación, que "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico" y "participaba en operaciones de narcotráfico".

Tras el "ataque cinético letal", las fuerzas estadounidenses notificaron a la Guardia Costera para que activara un operativo de búsqueda y rescate del superviviente.

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Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido, según el Comando Sur, cuya publicación en X incluye un vídeo del ataque reportado que muestra a la embarcación siendo alcanzada.

Con la ofensiva notificada este viernes ya son más de medio centenar los bombardeos acometidos contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y el sur del Caribe, ataques sumarios que han dejado más de 150 muertos desde septiembre de 2025.

EE. UU. lanzó su campaña militar sobre aguas internacionales, cerca de Venezuela y Colombia, con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.

El pasado martes, las fuerzas estadounidenses anunciaron la destrucción de una lancha supuestamente asociada a estructuras del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico y aseguraron que sus tres tripulantes fueron asesinados.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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