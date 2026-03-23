"Cobarde": Cossette López arremete contra Marlon Ochoa y respalda juicio político

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, se pronunció este lunes sobre la posibilidad de un juicio político contra su compañero de pleno, Marlon Ochoa.
López afirmó que este tipo de procesos deben seguir su curso conforme a la ley y consideró que el país necesita avanzar en la lucha contra la impunidad.
“Las cosas tienen que suceder como deben suceder, es hora de que Honduras se deshaga de la impunidad”, expresó.
La funcionaria recordó que desde octubre pasado había advertido que continuaría buscando justicia ante lo que calificó como atropellos en su contra, reiterando que este tipo de situaciones deben resolverse conforme a la ley.
La consejera también arremetió directamente contra Ochoa, a quien acusó de haber contribuido a debilitar la democracia hondureña.
“Atropellaron Honduras, atropellaron su democracia, atropellaron personas y lucharon hasta el final para que no se tomara posesión”, afirmó.
Asimismo, cuestionó los señalamientos de fraude que han surgido luego de las elecciones generales 2025, asegurando que forman parte de una estrategia para debilitar la institucionalidad.
“Están nuevamente levantando discursos de fraude porque pretenden debilitar la institucionalidad del país”, manifestó.
López también señaló que estas conductas no deben quedar impunes y advirtió que se trata de prácticas reiteradas. “Son discursos ya conocidos, formas ya conocidas que no deben quedar impunes”, dijo.
Calificó la conducta de su compañero como impropia de un funcionario público. “Que llore como lo que es, un cobarde que no enfrenta las consecuencias de sus actos”, expresó, tras rechazar que se trate de una persecución política.
Respecto a los audios difundidos en su contra, la consejera reiteró que son falsos y defendió su inocencia. “No soy yo la persona que está en esos audios, hay formas científicas de demostrarlo”, indicó, señalando que se trata de un intento de difamación.
Además, aseguró que Ochoa ha reconocido públicamente su vinculación con la difusión de ese material, lo que, a su juicio, agrava la situación. “Él ha aceptado públicamente que fue quien los publicó, habría que analizar otros elementos”, añadió.
López también defendió su desempeño dentro del CNE, asegurando que nunca abandonó sus funciones ni obstaculizó el trabajo del pleno. “Yo no detuve el quórum, no abandoné sesiones y nunca dejé de hacer mi trabajo”, afirmó.
Finalmente, reiteró que el país debe tomar acciones firmes ante este tipo de hechos. “Debe haber consecuencias de justicia. El juicio político es una vía, pero hay otras instancias donde se deben deducir responsabilidades”, concluyó.