Tomás Zambrano: Quien vaya a juicio político tendrá derecho a la defensa

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , aseguró este lunes que, en caso de que se someta a un funcionario a juicio político , su compromiso será garantizar el respeto al debido proceso, en medio de las demandas de distintos sectores de la población.

“Es totalmente falso que sea para perseguir a alguien. Es para corregir y sentar un precedente legal contra quienes hayan abusado de la Constitución, del cargo y de la confianza que les delegó el Congreso Nacional”, expresó.

El titular del Congreso rechazó que este mecanismo pueda utilizarse con fines políticos o de persecución, como ha señalado la oposición. Sostuvo que se trata de una figura establecida en la Constitución de la República.

Zambrano explicó que la aplicación del juicio político depende de alcanzar los 86 votos requeridos en el pleno del Legislativo. “Al tener los 86 votos, es casi 100 % seguro que se estaría dando trámite”, afirmó en declaraciones a HCH .

Zambrano indicó que la Ley de Juicio Político define claramente los procedimientos a seguir y reiteró que su rol como presidente del Congreso será velar por su cumplimiento.

“Lo que corresponde es establecer y seguir los procedimientos legales como lo dice la Constitución y la ley. Nada de esto es ilegal; los juicios políticos son legales”, manifestó.

Detalló que el proceso inicia con la presentación de una denuncia, cuya admisión requiere 86 votos. Posteriormente, se puede determinar la suspensión del cargo y la conformación de una comisión especial, también con el respaldo de esa misma cantidad de votos, encargada de desarrollar la investigación.

El presidente del Legislativo aseguró que se garantizará el derecho a la defensa de los funcionarios sometidos a este proceso.

Explicó que la comisión deberá citar al funcionario para que presente pruebas, descargos y rinda su declaración, tanto ante dicha instancia como ante el pleno del Congreso, en un tiempo que puede variar desde minutos hasta un máximo de cuatro horas.

“A nadie se le va a procesar para meterlo preso, como se ha dicho. Esto es para evaluar la conducta y determinar si existen méritos para destituirlo del cargo”, enfatizó.

Zambrano señaló que algunos sectores dentro del Congreso han puesto bajo análisis a diputados que integraron la Comisión Permanente del periodo anterior, a quienes acusan de haber abusado de la Constitución.

No obstante, aclaró que hasta el momento no existen denuncias formales presentadas ante la Secretaría del Congreso Nacional, por lo que aún no se puede determinar el alcance de eventuales juicios políticos en el país.