Lista de funcionarios bajo juicio político en el Congreso podría llegar a 10

Tegucigalpa, Honduras

Luego de la destitución del exfiscal Johel Zelaya, las fuerzas mayoritarias del Congreso Nacional han confirmado que la lista de altos funcionarios que enfrentarían este mecanismo podría ampliarse al retomarse las sesiones legislativas después del feriado de Semana Santa. Inicialmente se manejaba que dos funcionarios electorales estaban en la mira, pero el número podría aumentar hasta diez.

La diputada Saraí Espinal, del Partido Liberal, confirmó que se prevé que el proceso alcance a unos 10 funcionarios en total, incluido el exfiscal general. La parlamentaria detalló que la iniciativa no proviene de un solo sector, sino de una estrategia coordinada entre distintas fuerzas políticas. “Se espera que sean 10 a los que se les realice juicio político. Hay cuatro que van a ser presentados por el Partido Liberal y los restantes serán presentados por el Partido Nacional”, reveló Espinal. El mecanismo constitucional, diseñado para investigar y separar de sus cargos a funcionarios por negligencia, incapacidad o actuaciones contra la Constitución, apunta ahora hacia instituciones vinculadas al proceso electoral. Entre los nombres que han trascendido figuran funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Espinal mencionó que, aunque esperan la documentación formal de su bancada para oficializar su postura, nombres como Marlon Ochoa, consejero del CNE, y Mario Morazán, magistrado del TJE, son recurrentes en las discusiones. También se mencionan suplentes de ambos órganos electorales e incluso diputados del Congreso Nacional. No obstante, la legisladora subrayó que alcanzar los 86 votos necesarios continúa siendo el principal desafío. “Recordemos que en el juicio político votaron los 41 diputados del Partido Liberal contra Johel Zelaya, los 49 del Partido Nacional, los dos del Pinu y uno de la Democracia Cristiana”, explicó Espinal.

"Intentaron obstaculizar el proceso electoral"

Arnold Burgos, diputado del Partido Nacional, ratificó que la intención de avanzar con estos procesos ha sido expresada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Burgos señaló que los juicios buscarán deducir responsabilidades a quienes, según la oposición, intentaron obstaculizar el proceso electoral del pasado 30 de noviembre. El parlamentario confirmó que Marlon Ochoa figura entre los principales señalados, junto a al menos un magistrado propietario y dos suplentes del TJE. Para Burgos, el procedimiento aplicado en el caso de Zelaya, que incluyó la conformación de una comisión especial y la transmisión de audiencias, servirá como modelo para los próximos procesos. “Él (Marlon Ochoa) y otros actores trataron de impedir el proceso electoral del pasado 30 de noviembre. Se debe seguir el procedimiento establecido en la ley de juicio político, con denuncias presentadas en el Congreso Nacional”, afirmó Burgos. El diputado también señaló que esta iniciativa cuenta con respaldo multipartidario y mencionó que el congresista Jorge Cálix ha promovido que el consejero electoral sea de los primeros en enfrentar el proceso.