Tarifa de energía eléctrica subirá entre abril y junio en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La tarifa de la energía eléctrica en Honduras registrará un nuevo incremento durante el segundo trimestre de 2026, según informó la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), que oficializó el ajuste aplicable del 1 de abril al 30 de junio. De acuerdo con lo anunciado en conferencia de prensa, el alza al costo base de generación será de 10.49%, equivalente a unos 51 centavos, impacto que se reflejará directamente en la factura mensual de los usuarios del servicio brindado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

Este ajuste se suma al aumento aplicado en el primer trimestre del año, cuando se aprobó un incremento de 4.11%, equivalente a 19 centavos, elevando el valor promedio de la tarifa a 4.81 lempiras. Pese a este nuevo ajuste, la Cree explicó que el incremento real debió ser mayor. Según detalló, el costo tarifario proyectado alcanzaba un 10.37%, pero se optó por una aplicación menor como medida para mitigar el impacto en los consumidores.