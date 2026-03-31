Presidente Nasry Asfura juramenta nuevos funcionarios

TEGUCIGALPA

El presidente de la República, Nasry Asfura, continuó fortaleciendo su equipo de gobierno con la juramentación de nuevos funcionarios en instituciones estratégicas, como parte de su enfoque orientado a ordenar el Estado y responder a las necesidades de la población.

Las designaciones abarcan sectores fundamentales como salud, abastecimiento, producción, ambiente, juventud y gestión territorial, con el objetivo de mejorar la capacidad de ejecución gubernamental.

En el ámbito territorial, el mandatario juramentó a Celeste Emperatriz Martínez Mejía como gobernadora política de Comayagua, quien tendrá un rol clave en la articulación con alcaldías y en el impulso del desarrollo local.

En el área de salud, asumió Jairo Obed Ramos Tábora como director del Instituto Nacional del Diabético (Inadi), con la responsabilidad de fortalecer la atención a enfermedades crónicas y ampliar la cobertura del sistema sanitario.

Asimismo, el gobernante oficializó mediante juramentación a autoridades que ya se encontraban en funciones en la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), entre ellos Aarón Reaños Aguilera como gerente general, Eva Suyapa Urraco como gerente de Logística y Kevin Sandoval como subgerente.

En materia ambiental, fue juramentado Ramón Dagoberto Rodríguez como subsecretario de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), con el objetivo de reforzar la gestión sostenible de los recursos naturales del país.

En el sector aeronáutico, asumió Milagro Suyapa Banegas como gerente administrativa de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), institución clave para la regulación y supervisión del transporte aéreo.

En el área productiva, el presidente juramentó a Allan Arturo Castillo como gerente general del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y a Carlos Ariel Moncada Mendoza como subgerente de la misma institución.

En el ámbito de juventud, fueron nombrados Cristian Midence Mejía como secretario ejecutivo del Instituto Nacional de la Juventud y Luis Rodríguez como subsecretario ejecutivo, con la tarea de impulsar políticas dirigidas a este sector poblacional.

El presidente Asfura reiteró que estos nombramientos responden a la necesidad de fortalecer la gestión estatal y llevar soluciones concretas a la ciudadanía, como parte de una estrategia orientada a construir un gobierno más eficiente y cercano a la población.