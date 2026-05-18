Estados Unidos negocia con el presidente Asfura acuerdo sobre aranceles

Tegucigalpa, Honduras

Así lo confirmó Caleb Orr, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos , durante una entrevista concedida tras una visita oficial a Honduras junto con Ben Black, director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), y otros miembros de una delegación de alto nivel.

El Gobierno de Estados Unidos informó que trabaja directamente con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, para alcanzar un acuerdo relacionado con los aranceles aplicados a productos hondureños exportados hacia el mercado estadounidense.

Durante la entrevista, este rotativo consultó a Orr sobre el respaldo expresado por el presidente Donald Trump a la candidatura de Asfura y sobre las expectativas de cooperación bilateral, en medio de preocupaciones por los aranceles que afectan las exportaciones hondureñas.

“Lo primero que tenemos que mencionar es que en Estados Unidos estamos apoyando al pueblo hondureño. Nosotros estamos continuando y dando asistencia. No hay ningún cambio en cuanto a eso. Realmente lo que nosotros estamos viendo es que incremente su capacidad y un incremento neto de los fondos para Honduras”, afirmó el funcionario estadounidense.

Sobre el tema arancelario, Orr indicó que las conversaciones se desarrollan directamente con el mandatario hondureño.

“En cuanto a las tarifas (aranceles), mi país está tratando de negociar esto con Honduras, y el presidente Asfura ha buscado y lo ha puesto dentro de sus políticas para que nosotros podamos alinearlo con la estrategia que tenemos para Centroamérica”, explicó.

Añadió que las medidas comerciales impulsadas por Trump no están dirigidas exclusivamente a Honduras, sino que forman parte de una política global aplicada a distintos países.

“El presidente Trump se toma todo esto de manera muy seria. Está tomando estas acciones no específicamente para Honduras, sino para todos los países del mundo que tienen diferentes tarifas. El punto es que nosotros estamos trabajando directamente con el presidente Asfura para poder llegar a un acuerdo con él de manera pronta”, reiteró.

Aunque el gobierno de Trump estableció un arancel global del 10%, Honduras quedó exenta de este gravamen para productos agrícolas y del sector maquila por un plazo de 150 días, el cual culmina en julio próximo.

En ese sentido, funcionarios del gobierno de Nasry Asfura mantienen un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo bilateral que permita reducir impuestos a las exportaciones hondureñas dirigidas al mercado estadounidense.

Bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), la mayoría de bienes procedentes de Honduras y exportados hacia Estados Unidos permanecen, por ahora, libres de aranceles.