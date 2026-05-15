Estados Unidos profundizará la relación comercial y desarrollará proyectos de infraestructura

Tegucigalpa, Honduras

Una delegación interagencial de Estados Unidos, encabezada por el Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr y el Director Ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC), Ben Black, realizaron una visita oficial a Honduras. En entrevista con LA PRENSA, Caleb Orr y Ben Black, destacaron el compromiso de la Administración Trump de promover la prosperidad compartida y la seguridad en nuestro hemisferio mediante la diplomacia comercial y económica. Los visitantes sostuvieron reuniones con el presidente de la República, Nasry Juan Asfura; el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, así como representantes del gobierno y del sector privado.

Orr destacó que durante la conversación con Asfura le anunció varias iniciativas destinadas a profundizar la relación económica entre Estados Unidos y Honduras. Para ello, el Departamento de Estado de los Estados Unidos prevé brindar asistencia técnica al gobierno de Honduras para impulsar la elaboración de un marco legal para proyectos de infraestructura a través del Programa de Desarrollo de Derecho Comercial del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Se espera que esta asistencia fortalezca las cadenas de suministro hemisféricas y amplíe las oportunidades para que empresas estadounidenses inviertan en Honduras. También, el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene previsto impulsar un estudio de demanda para el propuesto corredor interoceánico liderado por la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (Confi).

El estudio complementaría el análisis de factibilidad, actualmente realizado por la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA), orientado a evaluar mejoras de infraestructura en los actuales cuellos de botella portuarios, incluidas mejoras para aumentar la capacidad en el Puerto de San Lorenzo y una terminal ferroviaria intermodal interior destinada a aliviar la congestión y aumentar la capacidad de manejo de carga en el Puerto de Cortés. En cuanto al fortalecimiento del sector energético hondureño, el Departamento de Estado planea proporcionar asistencia técnica para mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico, catalizar la inversión extranjera directa en el sector energético y atraer empresas y crecimiento económico mediante una mejor gobernanza energética, mayor transparencia del mercado y mayor confiabilidad de la red eléctrica. Caleb Orr se desempeña como Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales (EEB por sus siglas en inglés) desde el 12 de noviembre de 2025, donde contribuye a promover la fortaleza económica de Estados Unidos, el liderazgo energético y el liderazgo empresarial estadounidense en el escenario mundial.

Como jefe del EEB, Orr dirige una amplia cartera que abarca comercio internacional, finanzas e inversión, transporte e infraestructura asociada, seguridad energética, minerales críticos, política de sanciones y promoción comercial. Además, implementa la estrategia de la administración para reindustrializar la economía estadounidense, asegurar cadenas de suministro críticas y expandir la producción energética de Estados Unidos como pilares del poder nacional. Además, Orr coordina el compromiso económico del Departamento con Venezuela, apoyando el enfoque de tres fases del Secretario Marco Rubio, centrado en estabilización, recuperación y transición, mediante alivio selectivo de sanciones y nuevas inversiones de empresas líderes en energía, minerales y servicios financieros. Asimismo, organizó la primera Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos del Departamento de Estado, en la cual el Secretario Rubio y representantes de 54 países y de la Unión Europea, anunciaron un interés de inversión, préstamos y financiamiento de proyectos por 30 mil millones de dólares para construir cadenas de suministro de minerales críticos resilientes, seguras e independientes.