Combustibles en Honduras: gasolina superior casi llega a los L140 en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Solo la gasolina superior registra un encarecimiento acumulado de 46.69 lempiras en el Distrito Central.

La tendencia alcista en los precios de las gasolinas no cesa desde el 19 de enero por la crisis en oriente medio , y este lunes se contabiliza el incremento número 18 para estos combustibles.

La gasolina de 95 octanos, que se cotizaba en 98.25 lempiras el galón, alcanzará los 144.94 lempiras con el nuevo incremento en las estaciones de Tegucigalpa y 139.96 en San Pedro Sula.

Lo anterior implica que este carburante se encuentra 1.63 lempiras por encima del precio máximo alcanzado en julio de 2022, cuando el país también reportó alzas debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

En el caso de la gasolina regular, que se pagaba a 89.53 lempiras, ahora tendrá un valor en bomba de 132.73 lempiras en la capital hondureña, lo que representa una elevación de 43.20 lempiras. En San Pedro Sula el precio es de L127.60 el galón.

El subsidio del 50% aplicado a este combustible ha permitido contener un mayor incremento; de lo contrario, el precio se cotizaría en casi 176 lempiras por galón.