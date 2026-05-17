Calor extremo este lunes en Honduras: hasta 41 °C en el sur y lluvias débiles en el oriente

Tegucigalpa, Honduras

Las condiciones secas y cálidas predominarán este lunes en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas que podrían alcanzar los 41 grados centígrados en los departamentos de Choluteca y Valle, según el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), de Copeco.

El director de Cenaos, Francisco Argeñal Pinto, detalló que durante la tarde el viento del este transportará humedad desde el mar Caribe, mientras la brisa del Pacífico favorecerá la presencia de lluvias y chubascos débiles y dispersos en las regiones oriental y suroriental del país.

“Por la tarde el viento del este transportará humedad desde el mar Caribe y la brisa del Pacífico estarán generando lluvias y chubascos débiles y dispersos sobre las regiones oriental y suroriental”, manifestó Argeñal Pinto.

En cuanto al oleaje, se espera que en ambas costas alcancen entre 1 y 3 pies de altura.

El especialista en meteorología explicó que las temperaturas más elevadas serán en: Choluteca con 41 grados máximo y 26 mínimo, al igual que en Valle.

Además, otro de los departamento donde la temperatura será elevada es Cortés con 38 grados máximo y 22 grados mínimo, seguido por Santa Bárbara que va a registrar una temperatura de 36 grados máximo y 20 grados mínimo.

Mientras que en el departamento de Intibucá se pronostican las temperaturas más bajas con 26 grados centígrados como máximo y 16 mínimo.

Argeñal Pinto comentó que en algunas regiones del territorio hondureño se registran lluvias leves, especialmente en las zonas montañosas.

Los especialistas recomiendan a la población mantenerse hidratado y evitar exponerse al sol, especialmente en horas del medio día cuando los rayos caen casi de forma perpendicular.