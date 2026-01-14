¿Marlon Ochoa sigue asistiendo al CNE pese a rumores de salida al extranjero?

Tegucigalpa, Honduras.–

Lejos de las cámaras, las entrevistas y el clima mediático marcado por denuncias interpuestas previo a los comicios, el consejero Marlon Ochoa continúa desempeñando sus funciones en el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la derrota electoral de su partido.

Pese a que en redes sociales trascendió que varios funcionarios del partido Libertad y Refundación (Libre), entre ellos Marlon Ochoa, estarían en proceso de solicitar visa mexicana, fuentes internas del órgano electoral confirmaron que el consejero ha asistido a laborar al organismo en los últimos días.

Con un bajo perfil, Ochoa visita de manera esporádica su despacho, ahora casi sin personal, luego de que la mayoría de sus empleados fueran contratados bajo la modalidad temporal. Según fuentes consultadas, los contratos fueron extendidos únicamente por un mes más, es decir, hasta febrero.

“Solo él ha estado viniendo, pero hoy (miércoles 14 de enero) no vino”, confirmó una fuente interna del CNE.