Roberto Contreras: "El PL no puede complacer los caprichos de una niña malcriada"

Cortés, Honduras.

En una entrevista concedida a HCH, Contreras reiteró que el Partido Liberal debe actuar con unidad y evitar disputas internas motivadas por intereses personales.

Contreras advirtió que las indecisiones del ingeniero Salvador Nasralla podrían provocar una fractura en la bancada liberal de cara a la elección de la presidencia del Congreso Nacional.

Roberto Contreras , alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras ( CCEP L), lanzó este miércoles fuertes declaraciones sobre la situación interna del Partido Liberal.

“No queremos estar complaciendo caprichos de una emperatriz que quiere ser secretaria del Congreso o presidente del Congreso, cuando realmente lo que estamos buscando es el desarrollo y la estabilidad del país”, expresó.

El dirigente liberal también rechazó de forma tajante cualquier tipo de negociación con Libre y criticó lo que calificó como acercamientos políticos que dañan la imagen del partido.

“No queremos coqueteos con Libre, ese romanticismo del ingeniero Salvador Nasralla con Libre, y de Iroshka con Manuel Zelaya, eso le hace mucho daño al partido”, manifestó.

Contreras afirmó que la postura del liberalismo es clara y que no respaldarán acuerdos con Libertad y Refundación. “

“La orden la dio el pueblo, que queremos lo que es la transición del gobierno y tiene que darse”, afirmó, al referirse al proceso que iniciará con el cambio de autoridades.

El presidente del CCEPL sostuvo que Libre ha anunciado que no buscará cargos en la Junta Directiva del Congreso y que se declarará en oposición, por lo que, a su criterio, la elección de la directiva legislativa debe resolverse entre liberales y nacionalistas.

“Esa junta directiva la tienen que decidir los liberales y los nacionalistas”, dijo, al tiempo que cuestionó si el Partido Liberal estaría dispuesto a ceder la presidencia del Congreso al Partido Nacional.

Contreras también aseguró que, pese al discurso de oposición de Libre, existen negociaciones paralelas entre diputados de ese partido y el Partido Nacional.

“Más de seis diputados de Libre ya están en negociaciones directas con Tomás Zambrano. Eso quiere decir que no es que van a ser oposición, es que van a ser parte de la elección del presidente del Congreso, a cambio de participar en comisiones”, señaló.

Sobre el proceso de entrega de credenciales, el alcalde sampedrano advirtió que los retrasos podrían tener consecuencias institucionales.

Al referirse a la diversidad interna del Partido Liberal, Contreras reconoció que la bancada es heterogénea, pero subrayó que existe un sector que se mantendrá firme en la estructura tradicional del partido.

Además, defendió el carácter histórico del liberalismo y rechazó que se utilice como instrumento para intereses particulares.

“El Partido Liberal es una institución política; no está para vender helados ni palomitas de maíz, ni para complacer los caprichos de una niña malcriada”, concluyó.