¿Alianza? Captan a Yuri Sabas en reunión con jefe de bancada de Libre y revela lo que abordó

En la imagen que circuló en redes sociales se observa al jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, vestido con camisa morada, de pie frente a la barra de un café capitalino. A su lado aparece Yuri Sabas, con chumpa negra, diputado propuesto por el excandidato presidencial Salvador Nasralla para asumir la presidencia del Congreso Nacional. De espaldas, participando del mismo encuentro, también se identifica al diputado Rasel Tomé.