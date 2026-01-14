¿Alianza? Captan a Yuri Sabas en reunión con jefe de bancada de Libre y revela lo que abordó

A seis días de la elección de la junta directiva provisional del Congreso Nacional, una reunión captada este miércoles 14 de enero avivó los rumores sobre cabildeos y negociaciones entre una fracción del Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre).
En la imagen que circuló en redes sociales se observa al jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, vestido con camisa morada, de pie frente a la barra de un café capitalino. A su lado aparece Yuri Sabas, con chumpa negra, diputado propuesto por el excandidato presidencial Salvador Nasralla para asumir la presidencia del Congreso Nacional. De espaldas, participando del mismo encuentro, también se identifica al diputado Rasel Tomé.
La fotografía generó especulación inmediata sobre un posible acercamiento político entre liberales y Libre en la antesala de la elección legislativa.
No obstante, horas después, Yuri Sabas rompió el silencio y negó que se tratara de una reunión para negociar votos.
“En primer lugar, nadie busca reuniones de votos en un café, y no tenía reunión con ellos”, aseguró Sabas en declaraciones a un medio nacional.
Según explicó, únicamente saludó a los diputados al encontrarlos en el lugar, insistiendo en que se trató de un acto de cortesía. “Los diálogos son normales entre todas las clases políticas, pero ahí no teníamos ninguna reunión”, afirmó.
El diputado liberal reconoció el clima de suspicacia que rodea el actual proceso político, pero sostuvo que las interpretaciones responden al contexto de tensiones y negociaciones previas a la elección del Congreso.
“Entiendo el ambiente que hay ahorita de estiros y encojes de la política, y por eso entiendo que existan noticias que se den de esa manera”, expresó.
Sabas reiteró que se debe exclusivamente al Partido Liberal y al Consejo Central Ejecutivo, y recordó que existe una comisión oficial encargada de dialogar con las demás fuerzas políticas.
“Yo no tengo ningún diálogo con otros partidos porque hay una comisión asignada por el Partido Liberal encargada de eso, y eso se va a respetar”, subrayó.
Asimismo, negó que exista autorización para buscar acercamientos formales con Libre, y recordó que ese partido ha manifestado públicamente que no dará votos a ninguna otra fuerza política. No obstante, reconoció que, de manera individual, diputados de Libre podrían apoyar una planilla liberal, lo cual según dijo está permitido por la ley.
Finalmente, Sabas defendió que el Congreso Nacional debe ser presidido por un liberal para garantizar el equilibrio político y evitar confrontaciones. “Honduras no quiere un Congreso que se inaugure a patadas, a golpes y con insultos”, concluyó.